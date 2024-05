Vermische Hackfleisch mit Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kräutern und klein gerupftem Weißbrot vom Vortag. Forme aus der Masse eine Kugel und drücke einen Käsewürfel in deren Mitte. Umschließe den Käsewürfel mit weiterem Hack, sodass die Kugel ihre schöne runde Form behält. Brate die Kugel in einer Pfanne scharf an. Gib Pizzatomaten mit in die Pfanne, würze alles mit Oregano, Salz und Pfeffer. Lasse alles etwa 10 Minuten lang köcheln.