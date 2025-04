Rhabarber-Apfel-Porridge: ein Frühstück, das nach Frühling schmeckt

Wenn der Marktstand endlich wieder Rhabarber anbietet, eröffnen sich ganz neue Rezeptwelten beim Frühstück. Statt Toast und Aufschnitt darf’s ruhig mal warm und löffelbar sein. Ein Rhabarber-Apfel-Porridge bringt Abwechslung in die Müslischale – und zwar ohne großen Aufwand. Erfrischendes Rhabarber- und Apfelkompott, vermischt mit cremigen Haferflocken und garniert mit Apfelkompott und Mandeln, so wird aus einfachem Porridge ein richtig solides Frühstück.

Frühlingshaft-lecker: Rhabarber-Apfel-Porridge

So schnell, wie unser Rhabarber-Apfel-Porridge fertig ist, kannst du nicht mal den Namen aussprechen. Beginne zunächst damit, den Rhabarber zu putzen. Ziehe die Fäden und schneide ihn in mundgerechte Stücke. Zerkleinere auch den Apfel und vermische die beiden Obst- und Gemüsesorten in einem Topf. Dazu gesellen sich ein paar Tropfen Zitronensaft und so viel Honig, Ahornsirup oder Zucker wie du magst. Die Mischung dünstest du kurz an, bis der Rhabarber gerade weich ist – alles darf ruhig noch ein bisschen Biss behalten.

Währenddessen kochst du aus zarten Haferflocken, Milch oder -alternative, etwas Zimt und einer Prise Salz einem Porridge. Ist dieser fertig, füllst du ihn in Schüssel und garnierst ihn mit dem soeben gekochten Kompott. Als Deko kommen ein paar gehackte oder gehobelte Mandeln zum Einsatz – fertig. Wer mag, toppt noch mit Joghurt, pflanzlichem Skyr oder einem Löffel Mandelmus.

Gut zu wissen: Rhabarber hat übrigens botanisch mehr mit Sauerampfer als mit Obst zu tun und gehört offiziell zum Gemüse, wird aber klassisch wie eine Frucht verarbeitet. Reich an Kalium und Vitamin C bringt er auch gesundheitlich ein bisschen Bonus mit. Wichtig: immer nur gegart essen – roh enthält er viel Oxalsäure, die der Körper nicht so gern mag. Gekocht ist er allerdings ein säuerlicher Frühlingsbote, der in keiner Frühjahrsküche fehlen darf.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bereite dir noch mehr leckere Rezepte mit Rhabarber zu. Wie wäre es mit Rhabarber-Lassi oder einem Rhabarber-Buttermilch-Kuchen, um den Frühling einzuläuten? Wer es herzhaft mag, sollte sich unser Rhabarber-Risotto nicht entgehen lassen.

Rhabarber-Apfel-Porridge Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für das Kompott: 200 g Rhabarber

1 kleiner Apfel

1 TL Zitronensaft

1-2 EL Süßungsmittel nach Wahl, z.B. Honig, Ahornsirup oder Zucker Für den Porridge: 100 g zarte Haferflocken

400 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1 Prise Salz

½ TL Zimt Für das Topping: 2 EL gehobelte Mandeln

1 EL Mandelmus gibt es z.B. hier online 🛒 Zubereitung Putze den Rhabarber, zieh eventuell die Fäden ab und schneide ihn in kleine Stücke. Entkerne den Apfel und schneide ihn ebenfalls klein.

Gib Rhabarber und Apfel zusammen mit Zitronensaft und einem Süßungsmittel deiner Wahl in einen kleinen Topf. Dünste alles bei mittlerer Hitze 5–7 Minuten, bis der Rhabarber weich wird, aber noch etwas Struktur hat.

Während das Kompott köchelt, koche die Haferflocken mit Milch, Salz und Zimt in einem weiteren Topf auf. Lass den Porridge 5–7 Minuten bei kleiner Hitze quellen, bis er schön cremig ist. Rühre zwischendurch um, damit nichts anbrennt.

Verteile den fertigen Porridge auf zwei Schüsseln. Löffle das warme Rhabarber-Apfel-Kompott darüber.

Streu die Mandeln über das fertige Frühstück und gib einen Klecks Mandelmus dazu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.