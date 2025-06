Rhabarber-Gazpacho: perfekt für heiße Tage

Wer sagt eigentlich, dass man eine Gazpacho nur aus Tomaten zubereiten kann? Wir nutzen die verbleibende Rhabarber-Saison noch einmal aus und bereiten aus dem Stangengemüse eine kalte Suppe zu, die besonders fruchtig und frisch daherkommt. So machst du eine Rhabarber-Gazpacho für heiße Tage.

Rezept für eine fruchtige Rhabarber-Gazpacho

Eine Rhabarber-Gazpacho ist eine Neu-Interpretation des beliebten Klassikers der spanischen Küche. Sie bringt eine fruchtige Note in die kalte Suppe, die vor allem in den heißen Sommermonaten Hochkonjunktur hat.

Die Zubereitung einer Rhabarber-Gazpacho ist ebenso unkompliziert wie das Original. Plane trotzdem etwas Zeit ein, denn die Suppe muss vor dem Servieren mindestens zwei Stunden im Kühlschrank gut durchziehen.

Beginne am besten damit, den Rhabarber vorzubereiten. Schäle die Stangen, schneide sie in Stücke und koche sie dann für fünf Minuten bei mittlerer Hitze in einem Topf mit Wasser. Gieße den Rhabarber anschließend ab und lass ihn gut auskühlen. In der Zwischenzeit kümmerst du dich um das restliche Gemüse. Wasche Tomaten, Paprika und Gurke und schneide alles grob in Würfel. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides grob. Dann kommt alles zusammen mit dem Rhabarber in einen Mixer.

Mit dazu kommen noch Rhabarbersaft, Toastbrot, Zitronensaft und Olivenöl. Mixe dann alles gründlich durch, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Schmecke die Rhabarber-Gazpacho mit Salz und Pfeffer ab und schelle sie zum Kaltwerden in den Kühlschrank.

Da die Gazpacho kalt gegessen wird, kannst du sie perfekt zubereiten und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren. Ihr Aroma wird dadurch sogar noch intensiver, denn sie hatte genug Zeit zum Ziehen. Lass dir zu der kalten Suppe geröstetes Brot schmecken, genieße sie als Beilage zu Fisch oder Fleisch vom Grill oder serviere sie als Vorspeise zu einem Sommermenü.

Rhabarber-Gazpacho Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Rhabarber

300 g reife Tomaten

1 rote Paprika

1/2 Salatgurke

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 ml Rhabarbersaft

2 Scheiben Toastbrot

2 EL Zitronensaft

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Schäle den Rhabarber, schneide ihn in kleine Stücke und dünste ihn in einem Topf mit Wasser 5 Minuten weich. Lass ihn anschließend abkühlen.

Wasche die Tomaten, den Paprika und die Gurke. Entkerne die Paprika und schneide 🛒 das Gemüse grob in Würfel.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke schneide beides grob in Würfel.

Gib alle Gemüsewürfel zusammen mit dem abgekühlten Rhabarber, dem Rhabarbersaft, dem Toastbrot, Zitronensaft und Olivenöl in einen Mixer.

Püriere die Mischung fein und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Stelle die Gazpacho für mindestens 2 Stunden kalt und serviere sie mit darüber gestreuter Petersilie.

