Diese Suppe ist genau das Richtige für heiße Tage

Winterzeit ist Suppenzeit? Von wegen! Diese kalte Auberginen-Feta-Suppe beweist, dass eine Suppe auch an warmen Frühlingstagen und im Sommer eine ideale Mahlzeit sein kann. Sie ist schön würzig, sättigt dich verlässlich, liegt dabei nicht schwer im Magen und schmeckt angenehm frisch. Genau das Richtige, wenn die Sonne sich wieder von ihrer wärmsten Seite zeigt.

Erfrische dich mit dieser kalten Auberginen-Feta-Suppe

Dass du bei steigenden Temperaturen nicht unbedingt an eine Suppe denkst, ist wirklich nicht verwunderlich. Die klassischerweise wärmenden Gerichte sind natürlich ideal, um sich an kalten Tagen wieder schön von innen aufzuwärmen. Aber wer sagt denn, dass man sich in den warmen Jahreszeiten nicht ebenfalls eine erfrischende Suppe zubereiten kann?

Diese Suppe ist nicht nur ideal an warmen Tagen geeignet, weil sie kalt ist, sondern überzeugt auch mit ihren Zutaten. Statt schwerer Sahne und anderen mächtigen Bestandteilen bekommst du ein aromatisches Zusammenspiel aus würziger Aubergine, frischen Kräutern und einem dezenten Hauch von Schärfe.

Die Basis wird vom zarten, im Ofen gegarten Auberginen-Fruchtfleisch gebildet, das durch das gemeinsame Anrösten mit Zwiebeln, Knoblauch und Chili perfekt die Aromen annimmt. Wenn sie dann nach dem Abkühlen in den Kühlschrank geht, kann sie nochmal schön durchziehen. So wird sie noch intensiver im Geschmack.

Die frische Wirkung wird nicht nur durch die Temperatur erreicht, sondern auch durch die Zutaten, mit denen die kalte Auberginen-Feta-Suppe abgerundet wird. Der Joghurt sorgt für angenehme Cremigkeit, Zitrone gehört im Sommer einfach dazu, frisches Basilikum und Minze runden das Ganze ideal ab. Die Granatapfelkerne on top sorgen für Fruchtmomente, die kaum passender sein könnten. Überzeuge dich gleich selbst und verliebe dich in diese Symphonie der Geschmacksrichtungen.

Kalte Auberginen-Feta-Suppe Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2-3 Auberginen insgesamt etwa 600 g

Salz und Pfeffer

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Chilischote

3 Knoblauchzehen

2 rote Zwiebeln

1 Zitrone

600 ml Gemüsebrühe

etwas frischer Basilikum nach Geschmack

etwas frische Minze nach Geschmack

150 g Feta

150 g Joghurt

80 g Granatapfelkerne Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Halbiere die Auberginen längs und schneide das Fruchtfleisch kreuzweise ein. Würze sie mit einer Prise Salz und Pfeffer und beträufle sie mit 3-4 EL Öl. Gib sie in den Ofen und lass sie für etwa 45 Minuten garen.

Putze währenddessen die Chili, schneide sie längs auf, entferne die Kerne und hacke sie klein. Ziehe die Knoblauchzehen ab und zerkleinere sie, zum Beispiel mit diesem Knolauchzerkleinerer 🛒 . Schäle die Zwiebeln und würfle sie.

Halbiere die Zitrone und presse ihren Saft aus.

Lass die Auberginen nach ihrer Garzeit etwas abkühlen und löffle das Fruchtfleisch heraus.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne. Dünste darin Chili, Knoblauch, Zwiebeln und das Auberginen-Fruchtfleisch darin für 5-8 Minuten. Lösche alles mit der Brühe ab und lass es für 15 Minuten köcheln.

Schmecke die Suppe mit Salz und Pfeffer ab, lass sie etwas abkühlen und stelle sie anschließend für 2-3 Stunden in den Kühlschrank, bis sie richtig kalt ist.

Wasche währenddessen den Basilikum und die Minze und schüttel sie trocken. Zupfe von beidem ein paar Blätter ab. Zerbrösle den Feta.

Gib Joghurt, 50 g Feta, 6-7 Basilikum- sowie 2-3 Minzblätter in die Suppe und püriere sie, bis alles cremig ist. Schmecke sie zum Schluss noch ein letztes Mal mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

Serviere sie auf einem tiefen Teller und garniere sie dem restlichen Feta, weiteren Basilikum- und Minzblättern nach deinem Geschmack sowie den Granatapfelkernen.

