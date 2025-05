Das beste Gericht bei sommerlichen Temperaturen? Eine kalte Gurkensuppe

Wenn es draußen warm ist, sehnen wir uns nach eher leichten, kühlenden Gerichten. Was kann an solchen Tagen perfekter sein als eine kalte Gurkensuppe? Die Okroshka vereint Tradition, Geschmack und Erfrischung in sich. Wir haben das Rezept für dich.

Okroshka: Rezept für kalte Gurkensuppe

Die Okroshka kommt aus Russland. Ihr Name selbst leitet sich vom russischen Wort kroshit‘ ab, was so viel wie „zerkleinern“ bedeutet – und genau das geschieht mit den Zutaten, bevor sie in einem spritzigen Bad aus Kwas oder Kefir ihre vollen Aromen entfalten.

Die kalte Gurkensuppe entstand ursprünglich auf Bauernhöfen, wo einfache, aber kraftvolle Zutaten direkt vom Feld oder aus dem Garten in den Topf wanderten. Frisch geerntete und knackige Gurken, Radieschen und Schnittlauch treffen auf gekochte Kartoffeln, Eier sowie Fleisch oder Wurst. Für ein würziges Aroma sorgen außerdem Gewürzgurken und Dill.

Die Basis aus Kwas, einem leicht fermentierten Getränk aus Roggenbrot, verleiht der Suppe ihre charakteristische, fein-säuerliche Tiefe. Alternativ werden heute oft Kefir oder Buttermilch und Mineralwasser verwendet, was dem Ganzen eine milchige Frische verleiht und leicht auf der Zunge prickelt.

Was die Okroshka so besonders macht, ist das Gefühl, das sie vermittelt – das einer leichten, unbeschwerten Sommerzeit. Wer sie einmal probiert hat, versteht, warum dieses Gericht in Russland so beliebt ist. Genieße die kalte Gurkensuppe an warmen Tagen und lass dich von ihrem einzigartigen Geschmack begeistern!

Nicht nur in Russland isst man im Sommer gern kalte Suppen. In Spanien genießen die Menschen Salmorejo, eine Suppe aus Brot und Tomaten, oder eine Zucchini-Gazpacho.

Passend zum Frühling ist das Rezept für die kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe. Eine nicht minder leckere Variante der Okroshka ist die Spreewälder Gurkensuppe.

Okroshka: kalte Gurkensuppe Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kartoffeln

Salz

2 Eier

4 Gewürzgurken

1 Salatgurke

1/2 Bund Radieschen

150 g Fleischwurst

40 g Dill frisch

20 g Schnittlauch frisch

200 g Kefir

1 EL Gewürzgurkenwasser

750 ml Mineralwasser classic

Pfeffer Zubereitung Wasche die Kartoffeln und koche sie in einem Topf mit Salzwasser für 20 Minuten. Gieße sie anschließend ab, schrecke sie mit kaltem Wasser ab und pelle sie.

Fülle währenddessen einen weiteren Topf 🛒 mit Wasser und lass dieses aufkochen. Gib die Eier hinein und koche sie für rund 7 Minuten darin. Schrecke die Eier danach mit kaltem Wasser ab und pelle auch sie.

Lass die Gewürzgurken abtropfen.

Wasche die Salatgurke, schneide die Enden ab und würfele sie fein. Wer mag, kann sie vorher noch schälen. Wasche auch die Radieschen, entferne die Strunkansätze und schneide sie ebenfalls in Würfel.

Würfele auch die Fleischwurst.

Wasche Dill und Schnittlauch und hacke beides klein.

Würfele zum Schluss auch die Kartoffeln und Eier.

Mische alle vorbereiteten Zutaten in einer Schüssel mit dem Kefir und 1 EL Gewürzgurkenwasser. Gieße mit Mineralwasser auf und rühre um. Schmecke die Okroshka zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

