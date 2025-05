Kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe: perfekt für warme Frühlingstage

Von April bis Juni hat bei uns nicht der Spargel Hochkonjunktur, sondern auch der Rhabarber. Aus dem Knöterichgewächs, das aus botanischer Sicht ein Gemüse ist, lassen sich allerhand leckere Sachen zaubern. Besonders beliebt sind aber süße Gerichte, wie diese kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe, die nicht nur richtig lecker ist, sondern auch noch eine ordentliche Portion Erfrischung mitbringt.

Kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe: erfrischender Genuss

Bei kalten Suppen denkt jeder wahrscheinlich sofort an den spanischen Klassiker Gazpacho. Dabei ist die Auswahl an Suppen, die kalt gegessen werden, viel größer und auch müssen diese nicht immer nur herzhaft sein. An warmen Frühlings- und Sommertagen ist eine fruchtig und leichte süße Suppe eine gute Alternative zu Gazpacho und Co. Jetzt zur Saison passt eine kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe da besonders gut.

Für eine kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe brauchst du nur eine kleine Auswahl an Zutaten. Das sind unter anderem frischer Rhabarber, Naturjoghurt, Zucker, etwas Zitronensaft, Vanilleschote und Minze. Den Rhabarber schneidest du in kleine Stücke und kochst ihn in einem Topf mit Wasser, Zucker und dem Mark der Vanilleschote weich. Nimm ein paar der Rhabarberstücke heraus und stelle sie beiseite. Die werden später noch als Deko für die Suppe gebraucht. Den Rest pürierst du gut durch.

Danach rührst du noch den Joghurt unter, schmeckst mit Zitronensaft ab und stellst die Suppe noch für eine Stunde kalt. Serviere sie dann mit den beiseite gestellten Rhabarberstücken und frischen Minzblättern.

Schon gewusst? Rhabarber und Joghurt sind ein absolutes Dreamteam, nicht nur kulinarisch. In Rhabarber ist nämlich Oxalsäure enthalten. Die entzieht dem Körper Kalzium, weshalb man Rhabarber nicht in allzu großen Mengen essen sollte und immer in Verbindung mit Milchprodukten. Das Kalzium in der Milch bindet und neutralisiert die Oxalsäure.

Soll die Suppe noch ein bisschen cremiger werden, dann verwende statt des Naturjoghurts einen griechischen Joghurt mit höherem Fettgehalt. Und für ein noch fruchtigeres Aroma kannst du noch frische Erdbeeren in die Suppe geben. Koche die Früchte einfach zusammen mit dem Rhabarber auf.

Kalte Rhabarber-Joghurt-Suppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rhabarber

1 Vanilleschote

3 EL Zucker

300 ml Wasser

300 g Naturjoghurt 3,5 % Fett

1 TL Zitronensaft

1 Handvoll frische Minzblätter Zubereitung Wasche den Rhabarber, ziehe die Haut ab und schneide ihn in kleine Stücke. Kratze das Mark einer Vanilleschote 🛒 aus.

Gib den Rhabarber zusammen mit 3 EL Zucker und dem Vanillemark in einen Topf, bedecke alles mit Wasser und koche den Inhalt dann bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten, bis der Rhabarber weich ist.

Schöpfe 4 EL Rhabarberstücke davon ab und Stelle sie beiseite. Püriere den restlichen Rhabarber im Topf zu einem cremigen Püree. Lass die Mischung anschließend abkühlen.

Rühre den Joghurt unter und schmecke die Fruchtsuppe mit Zitronensaft ab.

Stelle die Rhabarber-Joghurt-Suppe vor dem Servieren für eine Stunde zum Kühlen abgedeckt in den Kühlschrank.

Fülle die Suppe danach in Schüsseln und verteile die beiseite gelegten Rhabarberstücke sowie ein paar Minzblätter obendrauf. Genieße die Suppe kalt.

