So lecker ist eine Zucchini-Gazpacho – 15-Minuten-Rezept

Der Sommer ist mit voller Wucht zurück. Während die Temperaturen nur einen Weg – nach oben – kennen, überlegen wir fieberhaft, wie wir unseren Körper herunterkühlen können. Kochen kann da schnell zur hitzigen Angelegenheit werden. Lange in der Küche stehen? Viel zu anstrengend! Also gibt’s kalte Suppen wie diese Zucchini-Gazpacho mit Gurke und Knoblauch. Schmeckt mittags und abends!

Kalte Suppe: Rezept für Zucchini-Gazpacho

Für die Zucchini-Gazpacho musst du nur 15 Minuten in der Küche verbringen. Der Herd bleibt aus, der Ofen ebenfalls. Stattdessen ist der Kühlschrank unser Freund und Helfer in der Sommernot. Die Zutatenliste ist so kurz wie unsere Kleidung und umfasst gerade einmal eine Handvoll Produkte. Wenn du Glück hast, musst du nicht einmal vor die Tür und zum Supermarkt, denn diese Alltagsprodukte hast du vermutlich schon zu Hause. Perfekt, denn wenn die Tage heiß sind, möchten wir uns so wenig wie möglich bewegen.

Kochen kann man die Zubereitung der Zucchini-Gazpacho eigentlich kaum nennen, und dennoch gefällt sie uns. Oder gerade deshalb? Immerhin geht hier alles ganz schnell: Gemüse waschen oder schälen, Knoblauch pellen, Koriander abbrausen. Nun kommen alle Zutaten mit Öl, Essig und kaltem Wasser in einen Mixer und werden glatt püriert. Das war’s!

Iss die Suppe sofort oder stelle sie noch für einige Zeit in den Kühlschrank. Du kannst sie auch am Morgen oder Vorabend vorbereiten und über Nacht kalt stellen. Sie lässt sich außerdem wunderbar mitnehmen: Fülle sie einfach in ein Einmachglas, das du sicher verschließen kannst. Lecker!

Extra Tipp: Brate einige Zucchiniwürfel an, die du über die Suppe streuen kannst, bevor du sie servierst. Gut dazu schmecken auch geröstete Brotwürfel oder Croûtons.

Auch die Spreewälder Gurkensuppe wird kalt serviert, ebenso wie die kalte Mandelsuppe Ajoblanco. Ganz klassisch zeigen sich die Gurken-Gazpacho und die Tomaten-Gazpacho. Bleib cool und lass es dir schmecken!