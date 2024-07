Spreewälder Gurkensuppe: So einfach bereitest du den Klassiker zu

Die aktuelle Hitzewelle mit bis zu 30 Grad hat uns fest im Griff. Da ist jede Form der Abkühlung mehr als willkommen. Aber nicht nur der Besuch im Freibad oder der Ventilator erfrischen, auch das richtige Essen wie eine kalte Spreewälder Gurkensuppe kann für Abkühlung sorgen.

Spreewälder Gurkensuppe: leichte Sommerküche

Denkt man an den Spreewald, dann kommen einem wohl als erstes Gurken in den Sinn. Denn für deren Anbau ist die Region schließlich bekannt. Das Gemüse gibt es aber nicht nur eingelegt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sondern es schmeckt auch als kalte, erfrischende Suppe im Sommer. Das Beste: Die Zubereitung ist ganz einfach.

Für die Spreewälder Gurkensuppe benötigst du fünf große Salatgurken, Knoblauch, eine Zwiebel, verschiedene Kräuter wie Dill, Petersilie, Estragon und Borretsch sowie etwas Sahne (oder Crème fraîche), Butter und Gewürze.

Starte damit, die Gurken zu schälen, zu halbieren und die Kerne zu entfernen. Schneide die Gurken anschließend in Stücke und dünste sie in Butter glasig an. Auch die Zwiebel und den Knoblauch dünstest du in einer Pfanne an. Püriere danach die Gurken mit der Zwiebel und dem Knoblauch sowie den Kräutern, die du zuvor klein gehackt hast. Jetzt schmeckst du die Suppe noch mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker ab. Magst du es cremig, dann rühre nach Geschmack noch zwei Esslöffel Sahne oder Crème fraîche unter die Suppe.

Stelle sie noch etwa eine Stunde zum Kaltwerden in den Kühlschrank und serviere sie mit etwas gehacktem Dill und wenn du magst, mit knusprigen Croûtons.

Übrigens: Du kannst bei der Zubereitung die verwendeten Kräuter nach Lust und Laune variieren und verwenden, was dir schmeckt oder du gerade zu Hause hast. Möchtest du etwas dazu essen, passt frisches Brot besonders gut.

Kalt zubereitete Suppen wie die Spreewälder Gurkensuppe erfrischen von innen und sind im Sommer eine tolle Alternative zu den warmen Varianten. Weitere Varianten entdeckst du auf Leckerschmecker. Wie wäre es mal mit einer spanischen Mandelsuppe Ajoblanco? Wer es klassischer mag, entscheidet sich für eine Gazpacho. Leckermäulchen freuen sich über eine süße Himbeersuppe, die ebenfalls kalt schmeckt.