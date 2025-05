Fruchtiger Rhabarber-Holunder-Spritz: besser als Aperol

Frühling lässt sein blaues Band… oder doch das weiße? Immerhin zieren nach und nach immer mehr Holunderblüten die Natur. Und die sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern lassen sich auch in der Küche vielseitig verwenden. Wir zaubern damit heute einen frischen Rhabarber-Holunder-Spritz, mit dem wir auf die vielleicht schönste Jahreszeit anstoßen. Cheers!

Rezept für Rhabarber-Holunder-Spritz: fertig in 5 Minuten

Klar, Aperol Spritz kennen wir alle. Aber in der Cocktailvariante Spritz steckt noch so viel mehr. Das heißt nicht, dass wir den Klassiker mit Orangenlikör verschmähen, ganz und gar nicht. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir neue Kreationen ausprobieren können. So lassen wir uns jetzt im Frühling gern mal ein Glas Rhabarber-Holunder-Spritz schmecken.

Der schmeckt prickelnd, fruchtig und ist mit wenig Aufwand gemixt. Am liebsten mischen wir ihn mit selbst gemachten Holunderblütensirup. Das Rezept dafür haben wir bereits für dich vorbereitet. Wenn dir das zu viel Aufwand ist, kannst du stattdessen selbstverständlich auch zu gekauften Sirup greifen, den du beispielsweise online oder in gut sortierten Supermärkten findest. Es gibt allerdings nichts Schöneres, als jetzt durch die Natur zu streifen und sich ein paar Holunderblüten zu pflücken, um daraus Sirup zu kochen. Versuch’s mal!

Gut zu wissen: Welche Ausstattung benötigt man für die eigene Hausbar? In unserem Leckerwissen haben wir dir eine Liste der wichtigsten Produkte zusammengestellt. Darin erfährst du auch, wozu du sie benötigst. Schau mal vorbei!

Um den Rhabarber-Holunder-Spritz zuzubereiten, nutzen wir Prosecco. Er schmeckt aber ebenfalls, wenn du den Drink mit Sekt aufgießt. Und für eine alkoholfreie Version nutzt du stattdessen einfach etwas mehr Sprudelwasser.

Rhabarber-Holunder-Spritz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

2 EL Holunderblüten-Sirup selbst gemacht oder gekauft 🛒

100 ml Rhabarbersaft

100 ml Sprudelwasser

250 ml Prosecco oder Sekt Zubereitung Fülle Eiswürfel in 2 Gläser und gieße den Sirup und den Rhabarbersaft dazu.

Fülle die Gläser mit Sprudelwasser und Prosecco auf, rühre vorsichtig um uns serviere sofort. Notizen Ein Rezept für selbst gemachten Holunderblütensirup findest du hier

