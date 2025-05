Dieser Kastenkuchen mit Rhabarber und Marzipan schmeckt nach Frühling

Kaum wagt sich die Frühlingssonne zum ersten Mal an den dunkelgrauen Wolken des Winters vorbei, taucht auch schon der Rhabarber in den Supermarktregalen auf. Die säuerlichen Stangen gehören hierzulande einfach zum Frühjahr dazu. Und auch, wenn Rhabarber botanisch zu dem Gemüse zählt, lieben wir ihn doch in süßen Obstkuchen und als Kompott. Ganz besonders saftig und lecker wird dieser Rhabarber-Marzipankuchen aus der Kastenform. Hier ist das Rezept.

Rezept für Rhabarber-Marzipankuchen aus der Kastenform

Geht es um einen gelingsicheren Kuchen, sind Kastenkuchen immer eine gute Idee. Sie brauchen nur selten ausgefallene Zutaten und werden durch die Kastenform saftig, gehen aber dennoch schön auf. Besonders für Menschen mit eher wenig Backerfahrung sind Kuchen aus der Kastenform also eine gute Sache. Im Falle dieses Rhabarber-Marzipankuchens aus der Kastenform spricht aber nicht nur die Technik dafür, sondern auch die Zutaten.

Wenn du noch nie Rhabarber und Marzipan miteinander kombiniert hast, solltest du damit unbedingt anfangen. Denn die säuerlichen Noten des Stangengemüses sind wie gemacht dafür, mit intensiven, süßen Aromen kombiniert zu werden. Marzipan ist genau so eine Zutat. Das Mandelaroma schreit nahezu nach einem süßen, nussigen Gegenpol. Rhabarber bietet diesen nur zu gern.

Für einen Rhabarber-Marzipankuchen aus der Kastenform brauchst du zunächst einen Rührteig. Dieser besteht ganz simpel aus Butter, Eiern, Vanille, Zucker, Backpulver und Mehl. Der Clou: Verwende eine Vierkantreibe, um Marzipanrohmasse dazu zu reiben. So verteilt sich der Geschmack besonders gut im Teig. Außerdem brauchst du noch Rhabarber. Ziehe die Fäden der Stangen und schneide sie in ungleichmäßige, kleine Stücke. Hebe sie unter den Teig und fülle alles in eine Kastenform.

Nun streust du gehobelte Mandeln darüber, die nicht nur gut zum Marzipan passen, sondern dem Kuchen auch einen schönen Biss verleihen. Dann wandert der Kuchen in den Ofen, wo er luftig aufgeht. Bestäube ihn mit Puderzucker und lass ihn vor dem Anschneiden auskühlen. Schmeckt der nicht gut?

Rhabarber-Marzipankuchen aus der Kastenform Nele 4.22 ( 71 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (gibt es z.B. hier online 🛒 1 Kastenform, 30 cm LÄnge Zutaten 1x 2x 3x 200 g Rhabarber

100 g Marzipanrohmasse

150 g weiche Butter

120 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier

200 g Weizenmehl Type 550

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

2 EL gehobelte Mandeln

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Kastenform leicht ein und lege sie mit Backpapier aus.

Wasche den Rhabarber, zieh die faserige Schale ab und schneide ihn in kleine, ungleichmäßige Stücke.

Reibe das Marzipan grob mit einer Vierkantreibe.

Schlage Butter, Zucker und Vanillezucker cremig. Rühre die Eier einzeln unter.

Mische Mehl, Backpulver und Salz und rühre es zügig unter die Masse. Hebe das geriebene Marzipan und anschließend die Rhabarberstücke unter.

Füll den Teig in die Form und streue die gehobelten Mandeln darüber.

Backe den Kuchen ca. 55 Minuten, bis die Stäbchenprobe ohne Teig herauskommt.

Lass ihn in der Form auskühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

