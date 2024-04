Kuchen: frühlingshafte Rhabarber-Tarte mit Vanillecreme

Endlich ist der Frühling da und mit ihm einige der leckersten Zutaten überhaupt: Spargel, Erdbeeren und Rhabarber. Letzteres passt hervorragend zu süßen Backwerken und ganz besonders gut zu Vanille. Daher vereinen wir die besten Freunde des Rhabarbers in einer Rhabarber-Tarte mit Vanillecreme zu einem köstlichen Gesamtkunstwerk.

Rezept für Rhabarber-Tarte mit Vanillecreme

Rhabarber ist ein wirklich tolles Gemüse. Moment, was? Ja, Rhabarber wird tatsächlich als Gemüse eingestuft, auch wenn er hierzulande meistens eher süß zubereitet wird. Die langen Blattstiele kommen ursprünglich aus China und sind erst seit dem 18. Jahrhundert in Europa zu finden. Rhabarber ist ein echtes heimisches Superfood, denn er enthält die Vitamine C und K und unterstützt somit das Immunsystem und die Blutgerinnung. Allerdings ist er roh giftig, weshalb er nur gegart verzehrt werden sollte. Dann aber schmeckt er fruchtig-säuerlich und ist in Süßspeisen, wie dieser Rhabarber-Tarte, vorzüglich.

Das Rezept für unsere Rhabarber-Tarte ist einfach zu befolgen und gelingt auch denen, die sonst nicht so häufig backen. Wir füllen die Rhabarber-Tarte mit einer Vanillecreme aus Schmand. In diese werden kleine gezuckerte Rhabarber-Stücke gedrückt. Das Ergebnis ist nicht nur optisch hübsch anzusehen, sondern schmeckt noch dazu hervorragend – süß, frisch und fruchtig – wie ein sonniger Frühlingstag.

Ob du deinen Rhabarber für die Rhabarber-Tarte schälst oder nicht, ist dir selbst überlassen. Wir finden das Mundgefühl von geschältem Rhabarber angenehmer, aber es ist vollkommen okay, wenn du dir die Arbeit nicht machen möchtest. Zuckere die Stücke vor dem Belegen ein wenig, dann ist der Kontrast vom säuerlichen Rhabarber zur süß-vanilligen Füllung nicht so extrem. Alles vorbereitet? Dann gibt es nichts mehr zu sagen außer: Los geht’s!