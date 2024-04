Rhabarberauflauf mit Zimt-Zucker-Kruste: himmlischer Genuss

Ich liebe süße Aufläufe wie diesen Rhabarberauflauf mit Zimt-Zucker-Kruste. Sie erinnern mich immer an früher, als ich noch klein war, denn sie waren die Spezialität meines Vaters. Wenn er am Herd stand, wurde es oft süß. Er wusste eben genau, was seinen drei Töchtern schmeckt!

Süßer Rhabarberauflauf: frühlingshaft backen

Neben Toastbrotauflauf oder süßer Fruchtsuppe mit Grießklößchen überraschte unser Papa uns, als wir Kinder waren, im Sommer oft mit einem Rhabarberauflauf. Dafür sammelten meine Eltern den Rhabarber in unserem Garten. Wie viel besser es doch noch einmal schmeckt, wenn Obst und Gemüse direkt hinterm Haus wächst!

Die Zubereitung vom Rhabarberauflauf ist nicht schwer, nur das Schälen vom Stangengemüse ist vielleicht etwas mühsam. Aber lange dauert das auch nicht, und so kannst du schnell weitermachen, indem du den Rhabarber anschließend klein schneidest.

Aus Eigelb, Mehl, Puddingpulver, Zucker und Milch rührst du einen simplen Teig an. Das Eiweiß schlägst du steif und hebst es unter den Teig. Auch die Rhabarberstückchen landen im Teig, und dieser nun in einer Auflaufform, die du vorher eingefettet hast.

Über die Zutaten wird jetzt noch Zimt und Zucker gestreut. Dann geht’s auch schon ab in den Ofen, in dem der süße Rhabarberauflauf gebacken wird. Langsam strömt dabei ein verführerischer Duft durch die Küche und lockt Neugierige vor die Ofentür. Was riecht denn da so gut?

Wir haben den Rhabarberauflauf meist zum Kaffee oder Kakao am Nachmittag gegessen, manchmal aber auch als süßes Mittag. Gefällt dir die Idee, etwas Süßes in der Auflaufform zu backen, solltest du als Nächstes unbedingt unseren Blaubeer-Quark-Auflauf probieren. Dieser Schoko-Bananen-Auflauf schmeckt schon zum Frühstück, ebenso wie unser Croissant-Auflauf. Naschkatzen werden sich über diese feine Auswahl freuen!