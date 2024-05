Rhabarbergemüse: So schmecken die Frühlingsstangen als herzhafte Beilage

Auch wenn Rhabarber zum Gemüse zählt, isst man ihn meist süß in Form von Kompott, Kuchen und Co. Wir kochen daraus heute aber mal eine herzhafte Beilage. Dieses simple, aber leckere Rhabarbergemüse solltest du unbedingt probieren. Eine tolle Idee, die saisonalen Stangen einmal anders zu verwerten!

So gut schmeckt Rhabarbergemüse

Noch dauert die Rhabarberzeit an. Das Stangengemüse hat eine ähnliche Saison wie Spargel, der uns noch mit zum Johannistag erhalten bleibt. Dieser Stichtag läutet auch das Ende der Rhabarbersaison ein. Deshalb freuen wir uns umso mehr auf die kommenden Wochen, in denen wir die rot-grünen Stangen essen können. Heute machen wir daraus ein herzhaftes Rhabarbergemüse mit Rotwein.

Das Rhabarbergemüse schmeckt wunderbar zu Fisch, Geflügel oder als Soße fürs Grillen. Deshalb kommt es jetzt wie gerufen, denn die Barbecue-Saison hat bereits Fahrt aufgenommen. Kein Wunder, waren die letzten Tage doch herrlich sonnig und warm.

Der Mix aus Süße, Säure und Frucht ist es, was wir am Rhabarbergemüse so schätzen. Es setzt den Saisonliebling noch einmal ganz anders in Szene und erweist sich als spannende Komponente auf dem Teller. Wir lieben es nicht nur als Beilage, sondern auch als Dip für Nachos oder Käsestangen. Eine ungewöhnliche Kombination, die dich sicherlich schnell überzeugen wird. Vielleicht ist das Rezept sogar deine neue Lieblingssoße für die salzigen Snacks?

Du möchtest Rhabarber auch außerhalb seiner Saison genießen? Wir verraten dir, wie du Rhabarber haltbar machen kannst. Ob einfrieren, einkochen oder trocknen: Diese Ideen sind genial lecker!

Wir kennen jede Menge köstliche Gerichte mit Rhabarber. Lass dir eine Portion Pfannkuchen mit Rhabarberkompott schmecken oder schlemme dich durch Rhabarberauflauf mit Zimt-Zucker-Kruste und Rhabarber-Cheesecake-Brownies. Guten Appetit!