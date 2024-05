Rippchen vom Grill: grillen wie die Profis!

Endlich, endlich ist Grillsaison! Zeit, den Grill auszupacken und sich auf die Terrasse, in den Garten oder auf eine Wiese zu stellen und Köstliches zu servieren. So wie diese Rippchen vom Grill. Mit unserem Trick werden die Rippchen zart und saftig.

Rippchen vom Grill: So werden sie besonders zart

Schweinerippchen, auch Spareribs genannt, sind einer der drei Grundpfeiler eines echten Barbecues nach US-amerikanischem Vorbild. Zusammen mit Pulled Pork und Beef Brisket gehören die Schälrippchen zu einem guten Grillabend einfach dazu. Die klassische Zubereitung von Rippchen sieht vor, sie erst trocken zu marinieren und dann über Stunden langsam zu räuchern. Wir machen es uns etwas einfacher, auch um die Zubereitungszeit zu verkürzen. Aber keine Sorge: Unsere Rippchen vom Grill werden trotzdem zart und saftig und üppig Barbecuesoße darf auch nicht fehlen.

Barbecuesoße kannst du fertig kaufen oder mit unserem leckeren Rezept ganz einfach selbst machen. So kannst du entscheiden, wie rauchig und würzig du sie am liebsten magst und deinen Rippchen vom Grill gleichzeitig eine persönliche Note geben.

Aber was ist unser Geheimnis für Rippchen vom Grill, die einigermaßen schnell gehen und doch nicht trocken werden? Sie vorher zu kochen! Das mag seltsam klingen, aber macht das Fleisch extra saftig. Und eine leckere Brühe, aus der du deftige Eintöpfe kochen oder mit der du Soßen verlängern kannst, bekommst du gleich dazu. Koche die Rippchen für ein extra zartes Ergebnis also einfach in einem Sud mit Zwiebeln, Sellerie und Möhren und schmecke diesen mit Gewürzen ab. Danach brauchen die Rippchen nicht mehr lange und schmecken doch hinreißend!

