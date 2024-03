Rösti-Schnitzel-Auflauf: knusprig, zart und cremig

Wer sagt, dass man Schnitzel und Rösti nur schön nebeneinander liegend auf dem Teller genießen darf? Wir packen Fleisch und Beilage zusammen in eine Auflaufform und vermischen sie mit einer käsigen Sahnesoße. Dann wandert das Ganze als Rösti-Schnitzel-Auflauf in den Ofen. Das klingt viel zu lecker, um wahr zu sein? Dann lass uns gleich in die Küche flitzen und den außergewöhnlichen Auflauf nachkochen!

Deftiger Rösti-Schnitzel-Auflauf

Der Rösti-Schnitzel-Auflauf verbindet traditionelle Schweizer und deutsche Aromen. Knusprige Kartoffel-Rösti-Ecken bilden die perfekte Basis für die saftigen Schnitzel, während der geschmolzene Käse dem Ganzen eine unwiderstehliche Cremigkeit verleiht.

Die Ursprünge des spannenden Gerichts lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als einfache Bauerngerichte in der Schweiz und Deutschland populär wurden und häufig zur Resteverwendung, für alles, was da war, dienten. Heute ist der Rösti-Schnitzel-Auflauf eine beliebte Wahl für Familienessen und gesellige Zusammenkünfte – schließlich ist das Rezept für bis zu acht Portionen ausgelegt.

Versuche, angesichts der verlockenden Rezepte nicht den Überblick zu verlieren und lass uns heute erst einmal den Rösti-Schnitzel-Auflauf zubereiten. Auf die Schnitzel, fertig, los!