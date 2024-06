So solltest du rohes Hackfleisch aufbewahren, damit es so frisch wie möglich bleibt

Wer kennt es nicht: Wenn man mit Hunger in den Supermarkt geht, kauft man schnell mehr, als man direkt verbrauchen kann. Das ist nun auch dir passiert: Dein Kühlschrank war so voll, dass es ein wenig gedauert hat, bis du zu den Produkten ganz hinten gelangt bist. Was liegt denn da? Ach ja, das Hackfleisch von der Frischetheke. Hm, das ist jetzt schon drei Tage alt. Kann man das überhaupt noch essen? Falls du gerade in so einer Situation steckst, lies jetzt weiter! Denn wir verraten, wie du rohes Hackfleisch aufbewahren solltest und wie lange frisches Hack gut bleibt.

Rohes Hackfleisch aufbewahren: Warum ist das Fleisch gefährdet?

Um die Frage zu beantworten, wie man am besten rohes Hackfleisch aufbewahren sollte, lohnt es sich, erstmal einen Blick darauf zu werfen, wie Hackfleisch hergestellt wird. Im Grunde ist das sehr simpel: Fleischstücke werden durch einen sogenannten Fleischwolf gedreht. Der arbeitet mit einer Spirale, welche das Fleisch durch ein sich drehendes Messer drückt. Erst einmal zerkleinert, wandert das Fleisch durch eine ebenfalls scharf geschliffene Scheibe mit Löchern. Das Ergebnis ist stark zerkleinertes Fleisch, das wir Hackfleisch nennen.

Nun ist rohes Fleisch anfällig für Mikroorganismen. Bakterien wie E.coli, Salmonellen und Listerien fühlen sich auf der Oberfläche wohl und vermehren sich dort fröhlich. Das Problem: Hackfleisch besitzt durch seine starke Zerkleinerung viel Oberfläche. Somit ist es sehr anfällig für Mikroorganismen. Diese können Krankheiten verursachen und sogar lebensbedrohlich werden.

Kann man Hackfleisch einfrieren? Wir verraten es dir in unserem Leckerwissen! Dort erfährst du auch weitere spannende Tipps für deine Küche, zum Beispiel, wie du Kartoffeln richtig lagerst oder ob du beim Braten Butter durch Öl ersetzen kannst.

Nützliche Tipps & Tricks für die Arbeit mit rohem Fleisch

Um Hackfleisch unbeschwert genießen zu können, ist es wichtig, hygienisch und sauber zu arbeiten. Du kannst bereits beim Kauf darauf achten.

Kühlkette einhalten

Hackfleisch sollte vom Moment der Produktion bis zur Verarbeitung eine Temperatur von zwei bis vier Grad einhalten. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt dafür, beim Einkaufen im Supermarkt eine Kühltasche mitzunehmen, welche die Temperatur länger hält.

Rohes Hackfleisch aufbewahren: Lagerbedingungen und -dauer

Je nachdem, wie Hackfleisch produziert wurde und in welcher Form du es im Supermarkt kaufst, hat es verschiedene Lagerbedingungen und -zeiten, die du beachten solltest. Wir haben dir das Ganze in einer übersichtlichen Tabelle zusammengestellt:

Bezeichnung Optimale Temperatur Aufbewahrungshinweise Unter Schutzatmosphäre verpackt Kühlschrank,

2-4 °C Verbrauchsdatum beachten Lose Waren, zum Beispiel

von der Frischetheke Kühlschrank,

2-4 °C Direkt verbrauchen,

max. 24 Stunden nach Einkauf Selbstgemachtes Hackfleisch Kühlschrank,

2-4 °C Direkt verbrauchen,

max. 24 Stunden nach Herstellung Selbst eingefrorenes Hackfleisch Gefrierschrank,

min. -18 °C 1 bis 3 Monate

Die Lagertemperatur von zwei bis vier Grad erreichst du an der kältesten Stelle des Kühlschranks. Diese liegt auf der Abdeckplatte des Gemüsefaches nahe der Rückwand.

Hackfleisch verarbeiten

Du weißt nun, wie du rohes Hackfleisch aufbewahren solltest. Aber wie sieht es mit der Zubereitung aus?

Schaue dir das Fleisch vor der Verarbeitung an. Ist die Oberfläche dunkel verfärbt, riecht das Fleisch säuerlich oder weist gar eine schleimige Konsistenz auf, ist es verdorben und muss entsorgt werden. Und beim Kochen gilt: Hackfleisch sollte immer durcherhitzt werden. Fans von medium gebratenen Burgern verdrehen jetzt vielleicht die Augen. Aber: Brätst du das Hack durch, stellst du sicher, dass die meisten Bakterien absterben. Beachtest du all diese Tipps, steht einem unbesorgten Genuss nichts mehr im Wege!