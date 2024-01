Kaum zu glauben, aber in letzter Zeit begegnen mir immer häufiger Rezepte mit Rosenkohl, die mich ernsthaft darüber nachdenken lassen, dem Winterkohl doch mal eine Chance zu geben. Bislang von mir wenig geschätzt, überzeugte mich das Gemüse zuletzt immer öfter mit seiner nussigen Note und Vielseitigkeit. So auch diese cremige Rosenkohl-Pasta, die in Windeseile zubereitet ist und absolut lecker schmeckt. Komm auch du auf die dunkle Seite und lass dich von Rosenkohl überzeugen!

Rosenkohl-Pasta mit Hähnchen

Ein Fakt, der mich mittlerweile auch von Rosenkohl überzeugt hat, ist die Tatsache, dass er sich, mal abgesehen vom Putzen und Schälen, meist unkompliziert zubereiten lässt. So auch in diesem Rezept. Die Röschen kochen einfach im Nudelwasser mit, während du dich in der Zwischenzeit schonmal um die cremige Soße kümmern kannst.

Das einfache Sößchen besteht aus Hähnchen-Geschnetzeltem, Weißwein und Sahne, was einen herrlichen und leckeren Kontrast zu den Nudeln und den nussigen Kohlköpfchen gibt. Mit Parmesan köchelt alles zu einer leckeren Soße ein.

Die Rosenkohl-Pasta ist ein absolutes Alltagsgericht, das sich jederzeit lecker abwandeln lässt. Zum Beispiel mit Röstzwiebeln, Speck oder Essig statt Weißwein. Auch mit anderen Nudelsorten lässt sich das Essen immer neu kombinieren.

Na, konnten wir auch dich mittlerweile von Rosenkohl überzeugen? Wie schön, dann möchten wir dir gerne noch diese Rezepte aus unserem Leckerschmecker-Repertoire empfehlen: Zubereitet als Rosenkohlsalat, sorgen die Röschen für einen Nährstoff-Kick im Winter. Zu einer köstlichen Beilage wird gebackener Balsamico mit Balsamico und Ahornsirup. Oder du bereitest einen köstlichen Rosenkohl-Auflauf damit zu.

Jetzt lass dir aber erst einmal die Rosenkohl-Pasta schmecken!