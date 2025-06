Rosmarinhähnchen aus dem Ofen: einfaches One-Pot-Gericht

Hast du ein Hähnchen und 15 Minuten Zeit? Dann probiere dieses köstliche Rosmarinhähnchen! Wenn du Lust auf zartes Hähnchen in einer cremigen und aromatischen Soße hast, ist dieses Rezept ideal für dich. Einfach alle Zutaten in einen Topf geben, und der Ofen übernimmt den Rest. Einfach, schnell und perfekt für entspannte Abende.

Cremig, aromatisch und so lecker: So einfach machst du Rosmarinhähnchen

Als Mensch, der gerne kocht, muss ich mich täglich mit riesigen Abwaschbergen herumschlagen. Töpfe, Pfannen, Kochlöffel stapeln sich in meinem kleinen Waschbecken und gefühlt stehe ich an manchen Tagen mehr am Abwasch als am Herd. Deshalb liebe ich One-Pot-Gerichte. Alles, was ich brauche, werfe ich in einen Topf und fertig ist ein leckeres Abendessen. Später wasche ich den einen Topf und ein bisschen Geschirr ab und kann mich entspannt aufs Sofa setzen, ohne dass mich ein Berg aus schmutzigem Geschirr anlacht. Dieses Rosmarinhähnchen ist aber nicht nur gut, weil es wenig Abwasch verursacht. Es schmeckt noch dazu einfach himmlisch – aromatisch, cremig, ein Wohlfühl-Gericht durch und durch.

Um das Rosmarinhähnchen zuzubereiten, brauchst du nur 15 Minuten. Danach wandert alles in den Ofen, schmort vor sich hin und etwas später kannst du ein leckeres Gericht genießen. Wie bei so vielen Rezepten kannst du dieses hier anpassen, wie du magst. Es schmeckt besonders gut, wenn du ein paar Bohnen mit in den Topf gibst, da diese sowohl einen buttrigen Geschmack als auch eine samtige Textur mitbringen. Der Blauschimmelkäse unterstützt das sonst eher milde Gericht mit würzigen Noten. Beides kannst du aber getrost weglassen oder mit Kartoffeln, Nudeln und etwas milderem Weichkäse ersetzen.

Ein weiterer Grund, weshalb das Rosmarinhähnchen so überzeugt: Wenn du dich entscheidest, die Bohnen zu verwenden, brauchst du keine Sättigungsbeilage mehr. Sollte dir trotzdem etwas fehlen, passen diese Kartoffel-Fladenbrote oder knusprig angebratene Kartoffel-Plätzchen besonders gut zu dem zarten Fleisch. Wir finden auch, dass etwas gesundes, gedünstetes Gemüse dieses einfache Gericht perfekt vollendet. Guten Appetit!

Rosmarinhähnchen Nele 4 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Hähnchen oder 4 Hähnchenbrüste

Olivenöl

2 Knoblauchzehen

1 Stange Porree

3 Zweige Rosmarin

250 ml Cidre z.B. diesen hier 🛒

400 g weiße Bohnen aus der Dose optional

Salz

Pfeffer

30 g Blauschimmelkäse

3 EL Schmand

2 EL Petersilie Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C vor.

Wenn du ein ganzes Hähnchen verwendest, zerteile es in 6 Stücke.

Erhitze in einem ofenfesten Topf etwas Olivenöl und brate das Hähnchenfleisch rundum goldbraun an.

Schäle derweil den Knoblauch und schneide ihn und den Porree in feine Streifen.

Gib den Knoblauch, Porree und die Rosmarinzweige zu dem Hähnchen und schwitze das Gemüse kurz mit an. Lösche dann mit dem Cidre ab, gib die Bohnen samt ihrer Flüssigkeit hinzu und würze kräftig mit Salz und Pfeffer. Schiebe das Ganze für etwa 45 Minuten in den Ofen, bis das Fleisch zart ist.

Stelle den Topf erneut auf den Herd und rühre den Käse und den Schmand unter. Köchele das Rosmarinhähnchen noch einige Minuten, nimm die Rosmarinzweige heraus und bestreue es vor dem Servieren mit etwas frischer Petersilie.

