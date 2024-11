Diese Rote-Bete-Kürbis-Pizza vereint alle Aromen des Herbstes

Ach, wie gut eigentlich, dass die Italiener die Pizza erfunden haben. Ohne diese besondere Köstlichkeit wüssten wir an manchen Tagen nicht, was wir essen sollten. Es ist Herbst und da steht uns der Sinn nach deftigen Aromen. Auch die passen gut auf die Pizza. Heraus kommt dabei eine Rote-Bete-Kürbis-Pizza, die den traditionellen Geschmack Italiens mit urigem Ofengemüse vereint. Unwiderstehlich!

Schmeckt selbstgebacken am besten: Rote-Bete-Kürbis-Pizza

Es gibt Tage, an denen weiß man schon am Morgen, dass heute der perfekte Tag für eine Pizza ist. Dagegen sollte man sich besser auch nicht wehren. Denn das Verlangen nach dieser Spezialität kommst spätestens ein paar Tage später wieder und ist dann umso intensiver. Also tu dir einen Gefallen und gönn dir eine Pizza, natürlich selbstgebacken. Denn mit Mehl bestäubte Hände und der unbeschreiblich köstliche Duft der Pizza beim Backen gehören einfach dazu. Ja, Pizzabacken ist eben ein Ereignis, das seinen Höhepunkt darin findet, wenn du dir den ersten Bissen gönnst.

Eine richtig gute Pizza schmeckt nur mit einem Hefeteig, der genug Zeit hatte, zu gehen. Auch für unsere Variante bereiten wir einen solchen Teig zu. Während er sich erst einmal an einem warmen Ort ohne uns vergnügen darf, bereiten wir schon mal den Belag vor. Dafür schneiden wir die frische Rote Bete und den Kürbis in Würfel. Den Kohl befreien wir von den harten Blattgräten und der Knoblauch wird ebenfalls klein geschnitten. Blanchiere den Kohl für ein paar Minuten in heißem Wasser und schrecke ihn danach kalt ab. Schließlich soll er seine schöne grüne Farbe behalten. Den Kohl gibst du mit dem Kürbis, der Bete, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch in eine Schüssel und vermengst alles gut miteinander.

In der Zwischenzeit sollte der Teig sein Volumen verdoppelt haben. Rolle ihn auf einer bemehlten Fläche aus und lege ihn auf ein Backblech mit Backpapier. Nun bestreichst du den Teig gleichmäßig mit einer Tomatensoße. Nimm dafür einfach passierte Tomaten und würze sie mit Salz, Pfeffer und getrockneten italienischen Kräutern oder kaufe eine fertige Variante. Über die Soße kommt nun eine Schicht geriebener Mozzarella. Denn mal ehrlich, eine Pizza ohne Käse? Ich brauche den Gedanken wohl nicht weiter spinnen?

Streue die Gemüsemischung noch gleichmäßig über den Käse und backe die Pizza im Ofen. Das Beste an dieser Variante: Das Kürbis, Rote Bete und Kohl garen im Ofen wie Ofengemüse und bereichern die Pizza mit feinen Röstaromen. Wenn du riechen könntest, wie herrlich sie beim Backen duftet!

Kommt bei dir öfter mal eine Pizza auf den Tisch, dann probiere auch diese Zucchini-Pizza oder eine Pizza Bianca. Damit der Pizzateig aufgeht, solltest du diese fünf Fehler beim Backen vermeiden.