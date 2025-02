Diesen Rotkohlsalat mit gebratenen Birnen und Walnüssen wirst du lieben

Auch wenn er auf den ersten Blick ziemlich weihnachtlich klingt, passt dieser Rotkohlsalat mit gebratenen Birnen und Walnüssen nicht nur in die kalte Jahreszeit. Er ist immer eine köstliche Vorspeise, mit der du garantiert Eindruck machen wirst. Superlecker und eine perfekte Kombination aus nussig und fruchtig.

Rotkohlsalat mit gebratenen Birnen und Walnüssen: immer eine lohnenswerte Vorspeise

Er klingt nicht nur ausgefallen und sieht fancy aus, er schmeckt noch viel besser. Und trotzdem ist dieser Rotkohlsalat mit gebratenen Birnen und Walnüssen kinderleicht zubereitet. Der Salat vereint die verschiedensten Geschmacksnoten in sich. Die Aromen reichen von fruchtig über säuerlich bis hin zu einer leicht nussigen Süße. Eine wahre Geschmacksexplosion und eine traumhafte Kombination verschiedener Zutaten.

Den Salat hast du wirklich im Nu zubereitet, zumal die gröbste Arbeit erledigt ist, sobald die kleingeschnittenen Rotkohlstreifen mit allem versehen sind und für eine Stunde ziehen müssen. Während der Salat die Gewürze in sich aufnimmt, kannst du ganz gemächlich damit beginnen, die Birnen vorzubereiten. Ich würde dir aber empfehlen, das wirklich erst gegen Ende anzugehen, immerhin schmecken die Birnen und Nüsse am besten, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen und noch warm sind.

Beginne damit, den Rotkohl zu hacken. Schneide ihn dazu in Viertel und hacke ihn mit einem scharfen Messer oder einem Hobel 🛒 in feine Streifen. Gib diese in eine große Schüssel. Orangen, Ahornsirup, Essig, Zimt, Sternanis und Lorbeerblätter geben dem Rotkohl eine traumhafte Mischung verschiedenster Geschmacksrichtungen. Wenn die Ruhezeit des Salats sich dem Ende zuneigt, kannst du damit beginnen, die Birnen und Nüsse vorzubereiten. Brate diese kurz in einer Pfanne an, bevor sie im Backofen fertig gegart werden und ihren Platz auf dem Salat einnehmen. Ein wahrer Genuss.

Wenn du Lust hast, noch mehr Rotkohl-Rezepte auszuprobieren, ist Leckerschmecker deine perfekte Adresse. Dieser frische Rotkohl-Gurkensalat ist ein köstlich frischer Mix von Zutaten. Ein absolutes Highlight ist außerdem unser Rotkohl-Coleslaw. Und wenn du nicht weißt, was du aus übriggebliebenem Rotkohl machen kannst, back dir doch eine Rotkohlpizza.

Rotkohlsalat mit gebratenen Birnen und Walnüssen Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Rotkohl

1 Bio-Orange

etwas frischer Ingwer nach Geschmack

3 EL Rotwein-Essig

3 EL Olivenöl etwas mehr zum Anbraten

2 EL Ahornsirup

1/2 TL Zimt

Salz nach Geschmack

2 Sternanis

3 Lorbeerblätter

1 Rote Bete

1 rote Zwiebel

1 Bund Petersilie

4 Birnen

6 Maronen vorgegart

8 Walnusskerne

2 EL Apfelbalsamessig

3 Zweige Thymian

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Putze und viertel den Rotkohl. Entferne den Strunk und schneide den Rotkohl mit einem Messer oder Hobel in dünne Streifen und sammle sie in einer großen Schüssel.

Wasche die Orangenschale und reibe sie etwas von ihr ab. Schneide die Orange auf und presse den Saft aus. Schäle den Ingwer und hacke ihn klein. Mische Ingwer, Orangensaft, Orangenschalenabrieb, Rotwein-Essig, Olivenöl, Ahornsirup, Zimt, 1 TL Salz und gieße alles zum Rotkohl. Gib den Sternanis und zwei Lorbeerblätter ebenfalls hinein und knete alles gut durch, bis die Rotkohlstreifen weich werden und der Saft beginnt auszutreten. Schmecke den Salat, falls nötig, noch einmal ab und lass ihn für mindestens eine Stunde ziehen.

Schäle und schneide währenddessen die Rote Bete und die Zwiebel in hauchdünne Scheiben. Wasche und trockne die Petersilie und rupfe die Blätter von den Stielen.

Hole die groben Gewürze aus dem Kohl und rühre die vorbereiteten Zutaten unter. Gieße ggf. noch ein wenig Olivenöl hinein und schmecke den Salat noch einmal ab.

Heize den Ofen auf 180 Grad vor. Wasche und halbiere die Birnen. Entferne die Kerne und erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne. Brate die Birnen von beiden Seiten kurz an und gib die Maronen und Walnüsse dazu.

Lösche die Birnen mit dem Apfelessig ab und füge das letzte Lorbeerblatt sowie die Thymianzweige dazu. Würze die Birnen leicht mit Salz und Pfeffer und gare sie noch einmal für 10 Minuten im Ofen. Richte sie anschließend ohne Lorbeerblätter auf dem Rotkohlsalat an.

