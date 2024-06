Wir kochen Rucola-Kartoffel-Suppe mit Parmesan

Grün, ja grün sind alle meine … Suppen? In diesem Fall schon, denn es blubbert eine Rucola-Kartoffel-Suppe auf dem Herd. Noch nie probiert? Dann wird’s aber allerhöchste Zeit, denn die Suppe ist cremig und lecker.

Wie koche ich eine Rucola-Kartoffel-Suppe?

Was wir an der Rucola-Kartoffel-Suppe so lieben? Ihren würzigen Geschmack nach scharfem Rucola. Der Salat kommt im Juni aus dem Freiland in den Supermarkt, hat also aktuell Saison. Er enthält Senföle, die für sein intensives, leicht pikantes und nussiges Aroma sorgen.

Kartoffelsuppen lieben wir ja sowieso! Wenn sie dann auf vielfältige Art verfeinert werden, sind wir begeistert. So wird’s nämlich nie langweilig, und eine Suppe schmeckt natürlich auch im Sommer. Gerade weil Rucola nun vom Feld kommt, bietet sich diese Rucola-Kartoffel-Suppe jetzt erst recht an. Kochst du mit?

Dann gilt es, zunächst die Kartoffeln und etwas Knoblauch zu schälen. Nachdem du diesen in Öl angeschwitzt hast, gibst du die klein geschnittenen Knollen und ordentlich Gemüsebrühe dazu. Lass den Topfinhalt so lange köcheln, bis die Kartoffeln schön weich sind und püriert werden können. Der Salat darf noch zwei Minütchen mit in den Topf, dann wird aus den Zutaten eine cremige Rucola-Kartoffel-Suppe. Verfeinere sie mit geriebenem Parmesan, Salz und Pfeffer. Das war’s auch schon!

Gut zu wissen: Kann man keimende Kartoffeln eigentlich noch essen? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen. Außerdem haben wir getestet, ob es funktioniert, Kartoffeln in der Mikrowelle zu kochen. Das Ergebnis wird dich überraschen!

