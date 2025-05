Saisonkalender Mai: Wonnemonat mit reicher Ernte

Der Mai wird nicht ohne Grund als Wonnemonat bezeichnet. Um uns herum ist endlich wieder alles grün. Überall blüht es und auch der Erntekorb füllt sich wieder mit frischen und regionalen Lebensmitteln. Im Mai freuen wir uns auf die ersten frischen Erdbeeren aus heimischem Anbau. Aber auch Rhabarber und natürlich Spargel bereichern jetzt unseren Speiseplan. Welches Obst und Gemüse ebenfalls wieder auf den Tisch kommt, zeigt der Saisonkalender Mai.

Saisonkalender Mai: Endlich wieder frisches Obst aus der Region

Leuchtend rot, süß und saftig – so müssen Erdbeeren sein. Genau die gibt es ab Ende Mai endlich wieder aus heimischer Ernte. Die Früchte stimmen uns mit ihrem süß-fruchtigem Aroma auf die warme Jahreszeit ein und machen Lust auf den Sommer. Ein Besuch im Freibad? Erst mit einer Schale Erdbeeren ist er so richtig perfekt.

Rhabarber: zurück aus der Winterpause

Noch ist das Angebot an heimischen Obstsorten im Mai spärlich. Zwar kann man schon vereinzelt Erdbeeren kaufen, so richtig beginnt die Saison aber erst gegen Ende des Monats. Bis dahin greifen wir einfach zu Rhabarber. Aber Moment, zählt der nicht eigentlich zum Gemüse? Das stimmt zwar, botanisch gesehen ist Rhabarber ein Gemüse, da er aber meist zu süßen Speisen gegessen wird, schmeckt er wie Obst. Aus ihm kann man neben leckeren Kuchen auch Marmelade oder Cocktails wie diesen Rhabarber Spritz zubereiten.

Wusstest du, dass Rhabarber auch in herzhaften Gerichten richtig gut schmeckt? Probiere es aus und bereite zum Beispiel mal einen Spargel-Rhabarber-Salat oder einen Zwiebel-Rhabarber-Aufstrich zu. Auch diese deftige Kohlrabi-Rhabarber-Galette wird mit den Stangen zubereitet und schmeckt nach Frühling pur.

Mai: Höhepunkt der Spargelsaison

Was für viele jetzt einfach nicht fehlen darf, ist frischer Spargel. Wer sich nicht schon im April die ersten, oft noch teuren Stangen ergattert hat, der kommt spätestens jetzt an Spargel aus heimischer Ernte nicht vorbei. Im Mai gibt es das Stangengemüse in Hülle und Fülle und das mittlerweile zu erschwinglicheren Preisen. Das große Angebot lädt dazu ein, altbewährte Spargelrezepte wieder herauszuholen und neue Kreationen auszuprobieren. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf: der Klassiker Spargel mit Sauce hollandaise und Schinken. Aber auch Gerichte wie eine asiatische Spargel-Hähnchen-Pfanne oder eine Spargel-Carbonara machen Appetit auf mehr.

Noch bis zum 24 Juni hast du die Gelegenheit, all diese Köstlichkeiten nach zu kochen. Danach ist erst einmal Schluss mit der Ernte, denn der Spargel muss sich erholen, um uns im kommenden Jahr wieder mit einer reichen Ernte zu erfreuen. Bis zum Johannistag im Juni, dem offiziellen Spargelsilvester, ist es aber zum Glück noch eine Weile hin und wir dürfen uns die weißen und grünen Stangen noch ausgiebig schmecken lassen.

Saisonkalender Mai: Beginn der Salatzeit

Im Mai beginnt auch wieder die Salatzeit. Im Supermarkt oder auf Wochenmärkten kannst du jetzt wieder zahlreiche Sorten bekommen, einige kommen bereits aus dem Freiland, andere wachsen noch geschützt in Gewächshäusern. Wer es gern knackig und grün auf seinem Teller mag, freut sich unter anderem auf Eisberg- und Kopfsalat. Aber auch Romanasalat oder Rucola kannst du jetzt wieder bekommen.

Dieses saisonale Obst und Gemüse gibt es im Mai

Eins ist klar: Im Mai wird die Auswahl an Obst und Gemüse aus heimischem Anbau wieder größer. Nach einem langen Winter wird das Angebot wieder bunter und abwechslungsreicher. Nun stehen wieder Gemüsesorten wie Radieschen, Salate, Kohlrabi oder Spargel auf dem Speiselan. Neben Freilandgemüse gibt es außerdem Sorten, die noch geschützt im Gewächshaus oder unter Folie wachsen. Aber egal ob Erdbeeren, Spargel oder Rhabarber, der Mai verwöhnt uns mit einem großen Bandbreite an frischen Lebensmitteln, die regional angebaut werden und nur kurze Transportwege zurücklegen müssen, um bei uns auf dem Tisch zu landen.

Frisches Obst und Gemüse aus der Region? Was du jetzt frisch kaufen kannst, zeigt dir der Saisonkalender Mai. Credit: canva.com