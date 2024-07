Salami-Käse-Snack mit Tomate: ideales Fingerfood für deine nächste Party

Ob knusprig, würzig oder süß – leckeres Fingerfood gehört zu einer gelungenen Party einfach dazu. Denn Gäste mit vollen Bäuchen sind glückliche Gäste. Wir bei Leckerschmecker haben unsere raffiniertesten Fingerfood-Rezepte zusammengestellt. Darunter ist auch dieser Salami-Käse-Snack mit Tomate. Er kombiniert die drei Zutaten zu einem köstlichen Gesamtwerk. Glaub mir, das wird schneller weggefuttert sein, als du gucken kannst!

Salami-Käse-Snack mit Tomate: vielschichtiger Hingucker

Das Rezept für diesen Salami-Käse-Snack mit Tomate ist so einfach, dass du es direkt in dein festes Repertoire aufnehmen wirst. Alles, was du brauchst, sind runde Salami- und Käsescheiben und längliche Cherrytomaten. Käse und Salami stapelst du in mehreren Schichten übereinander. Dann halbierst du einige Tomaten und legst sie in einem Rund auf den Stapel. Durch jede Tomate stichst du einen Zahnstocher, auch durch alle Schichten Wurst und Käse durch. Dann schneidest du den Stapel zwischen den Tomaten in kleine Tortenstücke. Und zack – fertig ist der Beitrag fürs Buffet!

Findest du keine runden Käsescheiben? Kein Problem, du kannst auch normale, eckige Scheiben kaufen. Aus diesen stichst du einfach mit einer Schüssel Kreise aus. Diese sollten allerdings genau so groß sein wie die Salamischeiben. Hast du das erledigt, kannst du direkt loslegen! Deine Gäste werden große Augen machen, wenn du ihnen diese Leckerbissen servierst.

Du kannst deinen Salami-Käse-Snack mit Tomate zudem mit wenigen Zutaten abwandeln, wie du möchtest. Befestige doch anstelle einer Tomate eine Olive auf dem Stapel. Oder füge für die extra Dosis Käse eine Mozzarella-Kugel hinzu. Probier einfach, worauf du Lust hast!

Im Video zeigen wir dir außerdem, wie du hübsche Salami-Rosen oder Tortilla-Rosen zubereiten kannst. Suchst du nach weiteren Snack-Ideen, sind Käse-Happen am Salzstangen-Stiel ebenfalls eine gute Wahl.