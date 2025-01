Salat-Wraps mit Huhn: leichte Lunch-Idee für Eilige

Während der Arbeit Mittagessen zubereiten stellt viele vor eine große Hürde. Viele haben keine Zeit oder möchten in ihrer Pause lieber einen kurzen Spaziergang machen, als lange in der Küche zu stehen. Gehörst du dazu, darfst du dich jetzt freuen, denn dieses Rezept ist wie für dich gemacht! Salat-Wraps mit Huhn sind in 15 Minuten fix und fertig, sättigend und noch dazu gesund und lecker. Gleich nachmachen!

Salat-Wraps mit Huhn: saftig, aromatisch, einfach zubereitet

Hast du Vorsätze für das neue Jahr gefasst? Falls ja, sind vielleicht eine gesündere Ernährung und Meal Prep für die Arbeit und dadurch weniger Geld auszugeben dabei. Das trifft sich gut, denn hierfür ist unser Rezept für Salat-Wraps mit Huhn genau das richtige. Die Wraps bestehen aus nur wenigen Zutaten und schmecken doch hervorragend. Also schnapp dir ein Messer und etwas Hühnerbrust, wir legen los!

Für Salat-Wraps mit Huhn brauchst du Salat, etwas Gemüse und Huhn. Letzteres reibst du mit einer fix zusammengemischten Trockenmarinade ein, die das Fleisch saftig macht und ihm einen tollen Geschmack verleiht. Vermische dafür Paprika, Koriander, Ingwerpulver, Salz und Chili miteinander und reibe das Huhn gut ein. Brate es dann gar, am besten in einer beschichteten Bratpfanne 🛒. Währenddessen kannst du dein Gemüse schneiden – du benötigst Möhren und Frühlingszwiebeln – und einen schnellen Dip aus Sojasoße, Ahornsirup, Erdnussbutter und Srirachasoße anmischen.

Dann musst du alles nur noch miteinander zu köstlichen Wraps kombinieren. Lege die Salatblätter vor dir aus, verteile das Huhn darin und garniere das Fleisch mit dem klein geschnittenen Gemüse. Streue noch ein wenig Sesam darüber und rolle die Wraps ein, bevor du sie in den Soja-Erdnuss-Dip tauchst.

Die Salat-Wraps mit Huhn eignen sich perfekt für ein schnelles Mittagessen oder als Teil einer Low-Carb-Ernährung. Sie liegen nicht schwer im Magen und sind außerdem so schnell verputzt, dass du trotz Mittagessens noch eine Runde rausgehen kannst, um vor dem Weiterarbeiten neue Energie zu tanken.

Wir lieben Wraps, denn sie sind schnell und einfach zuzubereiten und passen sich ganz dem Geschmack der kochenden Person an. Diese Chicken-Caesar-Wraps zum Beispiel erinnern an den berühmten Salat, sättigen jedoch etwas mehr. Big-Mac-Wraps verwandeln den Fast-Food-Klassiker in eine etwas gesündere Variante. Und getoastete Wraps mit Birne und Feta schmecken regelrecht edel.

Salat-Wraps mit Huhn Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Marinade: 2 TL Paprikapulver

1 TL Ingwerpulver

1/2 TL Koriander gemahlen

1/2 TL Chilipulver

1 TL Salz Für die Wraps: 2 1/2 EL Marinade

400 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Rapsöl

1 Möhre

2 Frühlingszwiebeln

1 Kopfsalat

etwas Sesam Für den Dip: 3 EL Sojasoße

2 EL Erdnussbutter

1 EL Sriracha

1 1/2 TL Ahornsirup

3 EL heißes Wasser Zubereitung Vermische die Zutaten für die Marinade und reibe das Huhn gut damit ein.

Erhitze das Rapsöl in einer beschichteten Pfanne auf mittlere Temperatur und brate das Fleisch von beiden Seiten darin an. Lass es dann bei geringerer Temperatur gar ziehen.

Während das Huhn brät, kannst du die Möhre schälen und in dünne Streifen schneiden. Schneide die Zwiebeln in Ringe. Wasche den Salat und teile ihn in einzelne Blätter.

Verrühre die Zutaten für den Dip miteinander.

Fülle die Wraps mit Fleisch und Möhre, bestreue sie mit Frühlingszwiebeln und Sesam und serviere sie mit dem Dip.

