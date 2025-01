Für echte Chili-Liebhaber: Diese Salsa Macha heizt deinen Gerichten ein

Ursprünglich stammt die Salsa Macha aus Veracruz, einer Region an der Ostküste Mexikos. Der Name „Macha“ leitet sich von „machacar“ ab, was so viel wie „zerstoßen“ oder „zerreiben“ bedeutet – denn genau so wird diese Salsa traditionell hergestellt. Statt einer flüssigen Sauce entsteht so eine Mischung aus knusprigen Stückchen in würzigem Öl, die du löffelweise über alles geben kannst. Ein Klecks auf Tacos oder Burritos, ein paar Tropfen über eine cremige Avocado, als pikantes Topping für Nudeln oder Suppen – oder sogar als Dip. Wenn du es gerne scharf und herzhaft magst, wirst du diese Salsa lieben!

Rezept für Salsa Macha: So kannst du die mexikanische Chili-Paste herstellen

Diese Salsa Macha kannst du in nur wenigen Minuten selbst herstellen. Das Gute: Du brauchst auch gar nicht viele Zutaten. Nur ein paar Chilischoten deiner Wahl, Knoblauch, Nüsse und Sesam, Öl, Salz und Limettensaft. Zuerst entfernst du die Stiele der Chilischoten. Danach röstest du sie in einer Pfanne kurz an, bis sie aromatisch sind. Achte darauf, dass sie nicht verbrennen, sonst werden sie bitter. Als Nächstes schälst und schneidest du den Knoblauch und brätst ihn mit etwas Öl in einer weiteren Pfanne goldbraun an. Pass auch hierbei auf, dass er nicht zu dunkel wird und anbrennt. Als letztes sind die Nüsse dran: Röste auch sie in einer Pfanne, bis sie duften.

Hast du die einzelnen Zutaten für die Salsa Macha geröstet und angebraten, wandert alles in den Mixer. Füge nun Limettensaft und Salz hinzu und mixe alles, während du nach und nach das Öl dazugibst. Püriere alles solange, bis eine grobe, aber gleichmäßige Paste entstanden ist. Danach kannst du die fertige Salsa Macha in ein luftdichtes, wiederverschließbares Glas 🛒 füllen.

Salsa Macha Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 wiederverschließbares Glas, Mindestfüllmenge 500 ml Zutaten 1x 2x 3x 8 Chilischoten getrocknet (z. B. Guajilli-Chilis, Chile de Árbol, Chipotle, Poblano)

4 Knoblauchzehen

1 Limette

50 g Erdnüsse

1 EL Sesam

300 ml Olivenöl

1/2 TL Meersalz

1/2 TL mexikanischer Oregano optional Zubereitung Entferne die Stiele der Chilischoten, schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Presse den Saft der Limette aus.

Röste die Schoten in einer Pfanne bei mittlerer Hitze kurz an, bis sie ihr Aroma entfalten. Gib etwas Öl in eine weitere Pfanne und brate den Knoblauch bei mittlerer Hitze goldbraun an. Röste die Erdnüsse und den Sesam in einer separaten Pfanne ebenfalls goldbraun an, bis es angenehm duftet.

Gib die gerösteten Chilis, Knoblauch, Erdnüsse und Sesam mit Limettensaft, Salz und Oregano in einen Mixer und püriere alles unter stetiger Zugabe des Olivenöls, bis eine grobe Paste entsteht.

Fülle die fertige Salsa Macha in ein luftdichtes und wiederverschließbares Glas.

