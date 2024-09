Italienischer Klassiker: So machst du Saltimbocca alla Romana

Hier wird es kälter und wir träumen schon jetzt von Reisen an wärmere Orte. Das geht leider nicht immer in Person, aber immerhin gedanklich, und zwar mit der Kraft des Essens. Denn tatsächlich kann bestimmtes Essen Erinnerungen und Nostalgiegefühle freisetzen. Dieses Rezept für Saltimbocca alla Romana zum Beispiel kann dich mit nur einem Bissen auf einen Marktplatz nach Rom versetzen. Also setz dir einen Sonnenhut auf und crem dich ein, wir reisen in den Süden!

Saltimbocca alla Romana: Kalbsschnitzel mit Schinken und Salbei

Saltimbocca ist ein Gericht mit einem absolut wunderbaren Namen. Der kommt nämlich von den italienischen Wörter saltare für „springen“ und bocca, was „Mund“ bedeutet. Wörtlich übersetzt heißt dieser Klassiker also „spring in den Mund“. Und das will man auch am liebsten, wenn ein Teller damit vor einem steht. Saltimbocca alla Romana besteht aus dünnen Kalbsschnitzeln, die mit Schinken und Salbei belegt werden. Kurz in Mehl gerieben und in Butter gebraten ergeben sie eine Geschmackskomposition, die einfach nur Lust auf mehr macht.

Mageres Fleisch, wie in diesem Fall Kalb, mit Speck zu umwickeln, nennt man in der Küchensprache übrigens „bardieren“. Durch das Fett im Bacon wird das Fleisch vor dem Austrocknen geschützt und bekommt zusätzlich ein leckeres Aroma.

Saltimbocca alla Romana heißt so, weil es aus der römischen Küche kommt. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Legenden besagen, dass sein wahrer Ursprung in der Stadt Brescia liegt, viel weiter nördlich. Angeblich soll das Gericht den Menschen in Rom aber so gut geschmeckt haben, dass sie das Rezept für sich beanspruchten. Aber wer auch immer etwas von wem geklaut haben mag, schmecken tut Saltimbocca ohne Zweifel.

Die Zubereitung dauert tatsächlich auch nicht lange, da das Fleisch nicht schmoren muss. Innerhalb von knapp 25 Minuten steht Saltimbocca fix und fertig auf deinem Tisch und eignet sich daher auch als schnelles Weeknight-Dinner. Serviere es, wie es in Italien für Hauptgänge klassisch ist, mit Ofenkartoffeln und etwas Gemüse oder einer cremigen Polenta.