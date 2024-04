Salz im Kaffee: Bringt dieser Trick tatsächlich etwas?

Salz im Kaffee? Das macht den Kaffeegenuss um ein Vielfaches größer! So behaupten es zumindest zahlreiche Internetseiten. Der Trend, eine Prise Salz in den Kaffee zu geben, geistert seit einiger Zeit in den Weiten des World Wide Webs umher. Doch ist da tatsächlich etwas dran? Wir haben uns das mal genauer angeschaut und erklären dir, ob es tatsächlich etwas bringt, deine nächste Tasse Espresso mit etwas Salz zu versehen.

Salz im Kaffee: Warum macht man das?

Was gibt es Schöneres als eine Tasse heißen Kaffee am Morgen? Der Wachmacher ist das beliebteste Getränk der Deutschen, 2022 lag der Pro-Kopf-Konsum laut dem Deutschen Kaffeeverband bei 3,8 Tassen am Tag. Dabei wird das schwarze Gebräu in sämtlichen Varianten getrunken, allen voran steht der gute alte Filterkaffee. Das Paradoxe: Vielen ist Kaffee, obwohl sie ihn viel trinken, zu bitter. Gegen den säuerlich-bitteren Geschmack wird viel getan: Es kommen Milch, Zucker, Süßstoffe und aromatisierte Sirups zum Einsatz. Dabei soll ein einfacher Trick den Geschmack von Kaffee abrunden und die Bitternoten mildern: Wer klug ist, trinkt Salz im Kaffee.

Was bringt eine Prise Salz im Kaffee?

Wer eine Prise Salz in den Kaffee gibt, soll ein angenehmeres Trinkerlebnis haben, so sind sich viele Baristas und Kaffeetrinker einig. Aber warum ist das so? Eine Prise Salz steht im Ruf, süße Speisen süßer zu machen. Grundsätzlich wirkt Salz als Geschmacksverstärker. Seltsamerweise bewirkt es aber bei Bitterstoffen genau das Gegenteil: Es mildert sie ab, neutralisiert sie sogar. Das lässt sich auch an anderen Beispielen zeigen. Gibt man zum Beispiel eine Prise Salz auf eine rohe Quitte, ist sie keinesfalls bitter und adstringierend, sondern schmeckt süß. Beim Kaffee bewirkt eine Prise das Gleiche: Der eben noch bittere, saure Kaffee wird milder und schmeckt runder.

Jetzt, wo du weißt, wie du Kaffee besser schmecken lassen kannst, probiere dich doch mal durch leckere Kaffeespezialitäten durch. Aber ist es eigentlich gesund, jeden Tag Kaffee zu trinken? Das und mehr erfährst du in unserem Leckerwissen.

Ist Salz im Kaffee gesund?

Neben den geschmacklichen Vorteilen kann Salz im Kaffee auch für deine Gesundheit gut sein. Einerseits verzichtest du auf Zucker und Süßstoffe, um deinen Kaffee gut schmecken zu lassen. Andererseits kann eine Abmilderung der Säure und Bitterstoffe dazu führen, dass Kaffee bekömmlicher wird.

Wie viel Salz sollte man in den Kaffee tun?

Wie viel Salz im Kaffee macht das Getränk lecker, führt aber nicht dazu, dass es unangenehm salzig wird? So wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist die kurze Antwort. Etwas ausführlicher gesagt, solltest du die eine Prise nicht überschreiten. Eine Prise ist so viel, wie in den Kontaktpunkt zwischen Daumen und Zeigefinder passt. Nur diese beiden Finger und die Salzkristalle sollten möglichst nur in einer Schicht auf den Fingern liegen. Glaub mir, das macht bereits den Unterschied, ohne den Geschmack zu sehr ins Salzige zu führen.