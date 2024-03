Sandwich-Auflauf: deftiges Abendessen aus dem Ofen

Überbackenes Brot aus dem Ofen kennt wohl jeder. Baguettes oder Brötchen, mit Belag nach Wahl, gratiniert mit einer dicken Käseschicht, lecker! Aber wir bei Leckerschmecker sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Gerichte einfach noch leckerer zu machen. Warum also nicht mal die knusprig überbackenen Brote mit einem anderen Klassiker kombinieren, haben wir uns gefragt. Daraus entstand dieser Sandwich-Auflauf, der gleich zwei Ofengerichte zum Wohlfühlen miteinander kombiniert.

Sandwich-Auflauf wird dein neues Lieblingsessen!

Denkt man an Auflauf, kommen direkt Bilder von goldbraun Überbackenem in einer Auflaufform in den Sinn. Aber was, wenn man diese Auflaufform mitessen könnte? Wie schön es doch wäre, anstelle einer Porzellanform eine knusprige Außenhülle für einen leckeren Sandwich-Auflauf zu haben. Backen wir den Auflauf also einfach mal im Brot. Schließlich wird auch Suppe manchmal im Brot serviert.

Für den Sandwich-Auflauf brauchst du ein großes, flaches Baguette, am besten ein Ciabatta. Dieses halbierst du und höhlst es aus. Die Kruste muss intakt bleiben, ansonsten kannst du das Innere ruhig großzügig entfernen. Das Brotinnere verwendest du gleich für die Füllung des Auflaufs mit. Das vermischst du mit Ei, Crème fraîche und etwas Gemüse und füllst es wieder in die Brotkruste. Dann kommt Käse drüber und ab geht’s in den Ofen, wo die Füllung cremig und lecker und der Käse knusprig und duftend wird. Besser kann es kaum werden!

Für die Füllung darfst du ganz danach gehen, was du magst. Mais, Tomaten, Speck, was immer deinem Geschmack entspricht. Genauso gut kannst du alle Zutaten mit ihren veganen Pendants ersetzen und das Ei weglassen, um das Ganze pflanzlich zuzubereiten. Die einzige Regel ist, dass die Füllung nicht zu feucht sein darf, sonst kann das Brot durchweichen. Der Sandwich-Auflauf ist schnell zubereitet und schmeckt der ganzen Familie – und Abwasch bleibt auch kaum übrig.

