Sommer im Glas: Diese Sauerkirschmarmelade fängt die Sonne ein

Der Sommer ist eine magische Zeit der üppig bestückten Sträucher und Obstbäume. Das einzig Negative daran: Diese Zeit ist nur von kurzer Dauer. Daher solltest du am besten direkt anfangen, frische Früchte zu sammeln und sie einzukochen. Das geht besonders gut in Form von Aufstrichen aller Art. Ganz oben steht bei mir Sauerkirschmarmelade. Hier ist das beste Rezept.

Sauerkirschmarmelade nach Familienrezept

Ich stamme aus einer Familie der Marmeladen-Fans. Zu jedem gemeinsamen Frühstück stand, seit ich denken kann, mindestens eine Art Marmelade auf dem Tisch, von der sich alle üppig bedienten. Besonders, wenn es Croissants gab – meist teilten wir uns eines zu zweit – wurde nach Herzenslust Plunderteig mit fruchtigem Aufstrich gefüllt. Einer davon stand immer besonders hoch im Kurs: Sauerkirschmarmelade.

Sowohl bei meinen Eltern als auch meinen Großeltern steht ein Sauerkirschbaum im Garten. Jedes Jahr aufs Neue ist es ein wahres Event, die hellroten, prallen Früchte zu ernten und direkt zu einer ebenso knalligen Marmelade zu verarbeiten. Diese Gläser werden dann den Rest des Jahres als wahres kulinarisches Heiligtum betrachtet und meist mit Ehrfurcht, immer aber mit großem Appetit geöffnet.

Die Zubereitung ist ziemlich einfach: Zunächst musst du die Kirschen entsteinen. Das geht am besten mit einem speziellen Kirschentkerner. Lesetipp: Klicke hier und erfahre, welche drei dieser Geräte in der Leckerschmecker-Redaktion besonders gut ankommen.

Gib die entsteinten Kirschen mit Gelierzucker – meine Familie schwört auf 3:1-Gelierzucker – und einem Spritzer Zitronensaft in einen großen Topf. Rühre gut um, damit sich der Zucker verteilt und lass das Ganze langsam aufkochen. Koche alles, bis die Kirschen weich werden und mache dann eine Gelierprobe, indem du die Marmelade auf einen kalten Teller gibst. Wird sie fest, ist sie fertig. Wenn nicht, koche sie noch etwas länger. Fülle sie dann heiß in Gläser und lass diese ein Vakuum bilden. So hält sie sich mehrere Monate.

Sauerkirschmarmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 6 Einmachgläser Zutaten 1x 2x 3x 1,5 kg Sauerkirschen

500 g Gelierzucker 3:1

Zitronensaft Zubereitung Entsteine die Sauerkirschen und gib sie in einen Topf.

Füge den Zucker hinzu und rühre alles gut durch. Erhitze das Ganze langsam und unter Rühren, sodass die Kirschen Flüssigkeit abgeben. Füge auch einen Spritzer Zitronensaft hinzu.

Sobald die Kirschen kochen, lass sie sanft köcheln, bis sie weich sind.

Mache nun eine Gelierprobe, indem du etwas Marmelade auf einen kalten Teller gibst und schaust, ob sie fest wird. Wenn nicht, köchele sie noch etwas länger.

Fülle die fertige Marmelade in Gläser und verschließe diese gut.

