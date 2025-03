Sauerkraut-Gulasch: deftig und perfekt für gemütliche Abende

Zwar werden die Tage schon heller und wärmer, aber abends kann es dann doch noch mal richtig kalt werden. Perfekt für die letzten Eintopfgerichte des Winters. Wer noch einmal Lust hat, richtig deftig zu kochen, freut sich beim Anblick dieses Sauerkraut-Gulaschs bestimmt. Das ist unvergleichlich herzhaft und noch dazu gar nicht so schwer zuzubereiten. Hier ist unser Rezept.

Rezept für Sauerkraut-Gulasch

Sauerkraut und Fleisch vertragen sich gut. Das liegt nicht nur daran, dass die säuerliche Frische des Kohls gut mit zart-deftigem Fleisch harmoniert. Die Säure in Sauerkraut sorgt auch dafür, dass das Kollagen, also ein Protein im Fleisch zu kaubarer Gelatine umgewandelt wird. Zusammengefasst heißt das: Säure macht Fleisch zart. Verwendest du außerdem kein Weinsauerkraut, sondern durch Fermentation mit Milchsäurebakterien gesäuertes Kraut, nimmst du gesunde Probiotika auf. Diese unterstützen deinen Darm und machen das Fleisch bekömmlicher.

Gulasch stammt ursprünglich aus Ungarn, wo es bis heute als Nationalgericht angesehen wird. Doch nicht nur das, es ist auch ein Gericht des Widerstands. Es gilt als Symbol des Zusammenhalts, die nationale Identität zu bewahren, also im späten 19. Jahrhundert die österreichisch-ungarische Monarchie bestand. Klassisch ungarisches Gulasch besteht aus Fleisch und Zwiebeln in einem Verhältnis von 1:1, die in einer gut gewürzten Paprikasoße geschmort werden. Unser Sauerkraut-Gulasch lockert diese Vorgaben etwas auf und erweitert den Zwiebelanteil durch frisches Sauerkraut.

Die Soße unseres Sauerkraut-Gulaschs orientiert sich allerdings am Original und verwendet die klassischen Gulaschgewürze: süße und scharfe Paprika, Knoblauch, Zitronenschale, Kümmel, Pfeffer und Majoran. Falls du diese Gewürze nicht einzeln zu Hause hast, kannst du dir eine fertige Gulasch-Gewürzmischung 🛒 kaufen. Außerdem brauchst du Tomatenmark, Rotwein und Fleischbrühe. Darin schmoren dann Fleischstücke und Sauerkraut, bis sie eine aromatische Einheit bilden.

Serviere dein Sauerkraut-Gulasch mit einem Klecks Sauerrahm und böhmischen Knödeln, Spätzle oder Kroketten – Hauptsache, einer Beilage, welche die Soße gut aufnimmt. Hast du Lust auf mehr leckere Gulaschvarianten, probiere Rahmgulasch, Pilzgulasch oder ein klassisches Szegediner Gulasch.

Sauerkraut-Gulasch Nele 4.27 ( 42 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

600 g Rindergulasch

2 EL Butterschmalz

2 EL Tomatenmark

400 g Sauerkraut

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Paprikapulver scharf

1 TL Kümmel ganz oder gemahlen

1 TL Majoran

1 TL Zitronenschale gerieben

200 ml Rotwein

500 ml Fleischbrühe

1 Lorbeerblatt

Salz und Pfeffer

100 g Sauerrahm zum Servieren Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Schneide das Fleisch, falls noch nicht geschehen, in mundgerechte Stücke.

Erhitze das Butterschmalz in einem großen Topf und brate Zwiebeln, Knoblauch und Fleisch darin von allen Seiten an.

Rühre das Tomatenmark ein und röste es für 1 Minute an. Streue die beiden Paprikapulver, den Kümmel, Majoran und die Zitronenschale darüber und rühre gut um. Lösche alles mit dem Rotwein ab und lass ihn etwas einkochen.

Gieße die Fleischbrühe an und lege das Lorbeerblatt dazu. Schmore das Gulasch zugedeckt bei niedriger Hitze ca. 1,5 Stunden.

Rühre das Sauerkraut unter und köchele das Gulasch weitere 30 Minuten, bis das Fleisch zart ist.

Schmecke das Sauerkraut-Gulasch mit Salz und Pfeffer ab und serviere es mit einem Klecks Sauerrahm.

