Deftiges Pilzgulasch: weihnachtliche Hauptspeise für Veggie-Fans

Wenn du an Wohlfühlküche denkst, was für Gerichte fallen dir dann spontan ein? Vielleicht ein leckeres Gulasch, das dampfend und duftend Appetit macht. Unser Pilzgulasch ist eine vegane Variante, die vom Bourguignon inspiriert ist. Dazu gibt’s am besten Kartoffelpüree. Na, hast du schon Hunger?

Wie veganes Bœuf Bourguignon: Rezept für Pilzgulasch

Nicht immer muss es Fleisch sein, auch nicht zu den Feiertagen. Dieses Pilzgulasch ist eine leckere Alternative für alle, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Es ist leicht gekocht, kann mit Kartoffelpüree oder Knödeln serviert werden und macht satt und glücklich.

Setze das Rezept daher am besten gleich in die Tat um, indem du dir und deinen Lieben das Veggie-Gulasch kochst! Das Rezept für unser Pilzgulasch mag zunächst vielleicht nach vielen Zutaten und langer Zubereitung aussehen, aber beides täuscht. Viele der Zutaten sind Gewürze, und einen großen Teil der Kochzeit musst du das vegane Boeuf Bourguignon einfach nur köcheln lassen.

Die Pilze verleihen dem Gulasch seinen intensiven Geschmack. Wir nutzen frische Champignons, du kannst aber auch weitere Pilze verwenden, beispielsweise Austernpilze oder Pfifferlinge, wenn sie Saison haben. Für noch mehr Aroma bieten sich getrocknete Pilze an, die du zuvor einweichst und dann mit zur Soße gibst. Das ist aber kein Muss, deshalb haben wir diesen Schritt heute einmal übersprungen.

Genieße das Pilzgulasch mit Kartoffelpüree, etwa diesem gebackenen Kartoffelpüree aus dem Ofen. Wir geben dir gleich das passende Know-how an die Hand, welche Kartoffeln für Püree die beste Wahl sind. Oder wie wäre es mit leckeren böhmischen Knödeln als Beilage?

Falls du jetzt so richtig Appetit auf Gulasch bekommen hast, kannst du dir als Nächstes ja ein Stoofvlees, ein belgisches Bier-Gulasch mit Pommes, kochen. Auch ein Kartoffel-Gulasch schmeckt toll. Oder du bereitest dir ein klassisches ungarisches Szegediner Gulasch, echte Hausmannskost, zu. Jetzt zeigen wir dir aber erst einmal, wie du das Pilzgulasch zauberst. Los geht’s!