Kartoffeln übrig? Dieses Gericht schenkt ihnen neues Leben

Was macht man nur mit übrig gebliebenen gekochten Kartoffeln? Wenn du keine Lust auf Kartoffelsalat oder Pfannengerichte hast, bietet sich ein Auflauf an. Unsere Empfehlung: ein Schinkenbegräbnis. Das ist ein leckerer Auflauf zur Resteverwertung, der klassisch mit Schinken oder Speck gebacken wird. Hier ist das Rezept!

Schinkenbegräbnis: leckerer Auflauf mit außergewöhnlichem Namen

Hast du Kartoffeln vom Vortag übrig, wird es Zeit für ein Schinkenbegräbnis. Ja, du hast richtig gelesen. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Praxis eines dubiosen Totenkults, sondern um einen Klassiker der westfälischen und rheinischen Küche. Der ungewöhnliche Name bezeichnet einen Auflauf, der aus Kartoffeln oder Nudeln und Schinken oder Speck besteht. Erste Rezepte erschienen bereits im 19. Jahrhundert.

Woher der Name genau stammt, ist dabei nicht ganz klar. Vermutlich hat er jedoch mit der ursprünglichen Zubereitung zu tun. Dabei wurde ein Schinkenknochen in Wasser gekocht, um auch die letzten, wertvollen Schinkenreste davon lösen zu können. Vielleicht bedeutet der Name „Schinkenbegräbnis“ also, dass auch wirklich jeder letzte Rest gegessen wurde.

Heute gibt es nur noch selten Schinken vom Knochen zu kaufen. Ein Schinkenbegräbnis schmeckt jedoch nach wie vor gut und ist perfekt dafür geeignet, Reste vom Vortag zu verwerten. Beginne damit, Schinken in Stücke zu schneiden und ihn in etwas Wasser weich zu kochen. Diese Schinkenbrühe vermischst du mit Sahne, Ei, Salz und Pfeffer. Zum Schinken gesellen sich Zwiebeln und gekochte Kartoffeln. Ab in eine Auflaufform 🛒 damit, ein paar Butterflocken drauf und schon darf der Auflauf im Ofen goldbraun überbacken. Serviere ihn noch blubbernd heiß und bestreue ihn mit etwas Schnittlauch.

Schinkenbegräbnis: Kartoffel-Schinken-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Schinken

1 kg Kartoffeln gekocht

500 g Zwiebeln

250 ml Sahne

2 Eier

Salz und Pfeffer

Butterflöckchen

Schnittlauchröllchen optional Zubereitung Schneide den Schinken in kleine Würfel, gib diese in einen Topf und bedecke sie mit 300 ml Wasser. Bring alles zum Kochen und lass den Schinken etwa 15 Minuten weich kochen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Währenddessen kannst du die Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden und die Zwiebeln fein hacken.

Gieße den Schinken abfange dabei den Sud auf und verrühre ihn mit der Sahne. Schlage die Eier hinein und rühre gut um. Würze kräftig mit Salz und Pfeffer.

Schichte Kartoffeln, Zwiebeln und Schinken in eine Auflaufform und gieße die Sahnemischung darüber.

Streue einige Butterflöckchen darüber und backe den Auflauf 30 Minuten, bis er eine goldbraune Kruste hat.

Bestreue ihn vor dem Servieren mit Schnittlauchröllchen.

