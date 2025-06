Diese gefüllten Nudeln aus Tirol werden dich begeistern

Wenn du „Krapfen“ hörst, denkst du bestimmt erstmal an etwas Süßes. An Berliner Ballen oder, wie sie in Berlin genannt werden, Pfannkuchen. Ausgebacken in Fett und gefüllt mit Marmelade. Bis auf den Namen teilen sich Schlutzkrapfen allerdings nicht wirklich etwas mit dem süßen Siedegebäck. Denn sie stammen nicht aus einer Bäckerei, sondern aus der Südtiroler Küche. Und wenn du Ravioli magst, dann wirst du Schlutzkrapfen lieben.

Schlutzkrapfen: so leicht machst du sie selbst

Die Besonderheit von Schlutzkrapfen liegt in ihrem Teig. Dieser wird nämlich aus einer Mischung aus Roggen- und Weizenmehl gemacht. Roggenmehl ist eher untypisch für Pasta, sorgt hier aber für die gewünschte Konsistenz.

Der Teig ist fest, aber trotzdem noch geschmeidig und elastisch genug, um sich gut ausrollen zu lassen. Sie sind eine ganz eigene, noch viel zu unbekannte und herrlich würzige Form von gefüllten Nudeln. Optisch erinnern sie ein wenig an polnische Pierogi und sie sind mindestens genauso schmackhaft.

Klassischerweise sind sie mit Kalb- oder Rindfleisch oder Kartoffeln gefüllt. Besonders in Südtirol gibt es sie mit einer Spinat-Quark oder Rote-Bete-Füllung. In unserer Variante vermengst du Spinat mit Ricotta, Ziegenkäse und Parmesan. Der Ziegenkäse verleiht der Füllung eine herrliche Würze, die nicht zu aufdringlich ist.

Abgerundet wird alles von der zarten Salbeibutter. Diese harmoniert perfekt mit dem Roggen-Mischteig und der würzigen Füllung. Am Ende wird alles noch mit ein wenig Parmesan bestreut, der zart schmilzt und alles wunderbar miteinander verbindet. Koche dieses köstliche Rezept gleich nach.

Wenn du jetzt noch mehr Lust auf gefüllte Nudelgerichte hast, dann haben wir bei Leckerschmecker zahlreiche Rezepte für dich. Pierogi mit cremiger Kartoffel-Käse-Füllung sind einfach zum Verlieben. Diese Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung sind ebenfalls leicht nachgemacht. Und mit türkischen Manti zauberst du gefüllte Nudeln im Miniformat.

Schlutzkrapfen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Roggenmehl Type 997 oder 1150)

100 g Weizenmehl Type 405

1 TL Salz

1 Ei Größe M

1 EL Olivenöl

6 EL Wasser Für die Füllung: 1 kleine rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

300 g frischer Blattspinat

1 EL Butter

1 Bio-Zitrone

1 Bund Schnittlauch

1 Bund frische Petersilie

100 g Ricotta

80 g Ziegenfrischkäse

40 g Parmesan

Salz, Pfeffer, Muskatnuss, nach Geschmack Für das Topping: 100 g Butter

6-8 frische Salbeiblätter

10 g Parmesan Zubereitung Vermenge beide Mehle mit Salz. Verquirle in einer separaten Schüssel das Ei, Olivenöl und Wasser miteinander.

Drücke eine Mulde in die Mitte der Mehlmischung. Gieße den Mix aus Ei, Öl und Wasser hinein. Verrühre es nach und nach mit einer Gabel von innen nach außen. Verknete es anschließend zu einem elastischen Teig. Lass ihn 30 Minuten abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen.

Schäle Zwiebel und Knoblauch. Schneide sie in feine Würfel. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken. Schneide ihn in grobe Stücke.

Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne. Dünste die Zwiebel und Knoblauch darin glasig. Gib den Spinat dazu und lass ihn bei mittlerer Hitze zusammenfallen. Lass die Füllung anschließend abkühlen.

Wasche die Zitrone gründlich und reibe etwas von der Schale ab. Wasche die frischen Kräuter. Schneide den Schnittlauch klein und zupfe die Blätter der Petersilie ab.

Verrühre für die Käsemischung Ricotta, Ziegenfrischkäse, Parmesan, Zitronenabrieb, Schnittlauch und Petersilie. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Hebe danach den Spinat unter.

Rolle den Teig dünn, etwa 1-2 mm aus. Stich mit einem Glas oder Ausstechern 🛒 mit einem Durchmesser von etwa 7 cm Kreise aus. Gib jeweils etwa 1 TL Füllung in die Mitte der Kreise. Befeuchte die Ränder mit etwas Wasser, falte die Kreise zusammen und drücke die Ränder mit einer Gabel fest.

Bringe in einem Topf ausreichend Wasser zum Kochen und salze es etwas. Gib die Schlutzkrapfen hinein und lass sie für 4 Minuten ziehen, bis sie an die Oberfläche steigen. Schöpfe sie mit einer Schaumkelle heraus.

Lass währenddessen die Butter in einer Pfanne schmilzen. Gib die Salbeiblätter dazu und backe sie knusprig aus, bis die Butter goldbraun ist.

Serviere die Schlutzkrapfen auf Tellern, beträufle sie mit Salbeibutter und streue etwas Parmesan und Schnittlauch darüber.

