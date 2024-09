Ein Klassiker in neuem Gewand: Schmorgurkenpfanne mit Lachs

Es ist wieder Schmorgurkenzeit. Noch liegen die speziellen Gurken in den Supermarktregalen und warten darauf, zu einer leckeren Mahlzeit verarbeitet zu werden. Für etwas kulinarische Abwechslung peppen wir den Klassiker etwas auf und bereiten eine Schmorgurkenpfanne mit Lachs zu.

Neu interpretiert: Schmorgurkenpfanne mit Lachs

Lust auf etwas warmes im Bauch? Dann haben wir mit unserer Schmorgurkenpfanne mit Lachs genau den richtigen Tipp für dich. Das Rezept ist eine moderne Interpretation der klassischen Schmorgurken und wird mit angebratenen Lachswürfeln und einer cremigen Sahnesoße serviert. So passt es hervorragend für alle, die es gern herzhaft aber dennoch leicht mögen.

Die Schmorgurkenpfanne mit Lachs ist in nur 30 Minuten zubereitet. Alles, was du bauchst, sind reife Schmorgurken, Lachsfilet, Sahne, Dill, Zwiebel, Knoblauch und ein paar Gewürze wie Salz, Pfeffer und Zucker.

Am besten bereitest du zuerst die Gurken vor. Wasche sie, entferne die Schale und schneide sie der Länge nach auf. Kratze dann mit einem Löffel die Kerne aus und schneide die Gurken in Stücke. Ob du Würfel oder Scheiben bevorzugst, bleibt deinem Geschmack überlassen. Schäle auch die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Nun wäschst du den Lachs, teilst ihn ebenfalls in mundgerechte Würfel und würzt diese. Danach brätst du den Lachs in einer Pfanne mit heißem Öl von allen Seiten leicht braun an. Nimm sie dann heraus und stelle sie erst einmal beiseite.

Dünste in der gleichen Pfanne anschließend die Zwiebel und den Knoblauch glasig an. Füge die Gurkenstücke hinzu und brate sie kurz mit. Lösche mit der Brühe und der Sahne ab und lass alles für zehn Minuten köcheln. Die Gurke sollte in der Zeit weich werden. Würze mit einer Prise Zucker, Salz, Pfeffer, Zitronensaft- und Abrieb und füge gehackten Dill hinzu. Nun musst du nur noch die Lachswürfel zur Soße geben und sie darin kurz erwärmen. Danach geht es auch schon ans Servieren. Zu der Schmorgurkenpfanne mit Lachs passen gekochte Kartoffeln oder ein Kartoffelpüree besonders gut. Aber auch Reis schmeckt hervorragend als Beilage.

Lass dir auch mal die traditionelle Variante von Schmorgurken schmecken. Ebenfalls ein beliebter Klassiker der Hausmannskost: Beamtenstippe mit Kartoffeln, Hackfleisch und Spreewaldgurken. Kannst du von einfachen und deftigen Rezepten nicht genug bekommen, dann probiere auch gleich unser Jägerschnitzel nach DDR-Rezept.