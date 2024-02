Schnee-Eier: süßes Dessert mit Wow-Faktor

Wie rundet man ein richtig leckeres Essen ab? Am besten mit einem tollen Nachtisch natürlich! Und der muss nicht nur gut schmecken, der sollte auch richtig toll aussehen. Schließlich möchte man ein wunderbares Dinner bis zum Schluss gut in Erinnerung behalten. Für solche Fälle gibt es Schnee-Eier. Die kombinieren Baiser und eine Vanillecreme zu einem köstlichen Dessert, an das du noch lange denken wirst.

Köstlicher Nachtisch in schickem Gewand: Schnee-Eier

Schnee-Eier sind auch unter dem französischen Namen île flottante, beziehungsweise dem englischen floating island bekannt. Beide bedeuten das Gleiche, nämlich „schwimmende Insel“. Beide Bezeichnungen beschreiben unterschiedliche Aspekte des Nachtischs. An dieser Stelle ist vielleicht eine Erklärung angebracht, worum es sich bei dem Dessert mit den poetischen Namen handelt. Schnee-Eier sind eine Masse aus Eischnee, die in einem See aus Vanillecreme schwimmt. Je flüssiger die Creme dabei ist, desto mehr entsteht der Eindruck, die Baiser-Masse treiben in einem Meer aus Soße vor sich hin.

Die Herstellung von Schnee-Eiern wirkt auf den ersten Blick raffiniert. Aber dem ist nicht so. Der Nachtisch besteht aus zwei Komponenten: Eischnee und Vanillecreme. Der Eischnee muss für eine Weile in heißer Milch garen und währenddessen lässt sich prima die Creme zubereiten. Du brauchst nur vier Eier, von denen du das Eiweiß für den Schnee und das Eigelb für die Creme verwendest. Am Ende setzt du die Schnee-Eier kunstvoll in die leckere Creme und servierst das Dessert deinen staunenden Gästen.

