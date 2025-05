Social Media Trend: So lecker schmecken schnell eingelegte Radieschen

Isst du genug Gemüse? Falls die Antwort „nein“ lautet, kommt von mir die Folgefrage „warum?“ Zu langweilig, sagst du jetzt vielleicht. Das kann sich schnell ändern. Zum Beispiel mit einem einfachen Rezept für diese schnell eingelegten Radieschen mit Dill. Die werden deine Sicht auf das Wurzelgemüse schon beim ersten Bissen ändern und dafür sorgen, dass du ab sofort immer eine Schale davon als Beilage parat hast.

Köstliche Trend-Beilage: schnell eingelegte Radieschen

Neulich scrollte ich durch Instagram, als mir etwas auffiel: unheimlich viele Leute schienen eine Art Obsession mit Radieschen entwickelt zu haben. Mein Feed war voll davon. Ich war neugierig – Radieschen sind meist eigentlich nicht das Trend-Gemüse schlechthin. Also tippte ich auf einen der vorgeschlagenen Posts und schaute mir an, was da so große Wellen schlug. Es handelte sich um eine Art schnell eingelegte Radieschen.

Das klang einfach, schnell gemacht und zufällig hatte ich noch ein halbes Bund Radieschen im Gemüsefach, die wegwollten. Ich folgte also kurzerhand dem Rezept – und war begeistert. Die kleinen rosa Gemüsebällchen waren knackig, erfrischend und hervorragend gewürzt.

Die Technik, um schnell eingelegte Radieschen mit Dill so wunderbar aromatisch hinzubekommen, ist einfach und orientiert sich an dem vor einiger Zeit viral gegangenen asiatischen Gurkensalat. Dabei wurde eine ganze Gurke mit einem Stößel, Nudelholz oder Hammer zerschlagen und anschließend mariniert. Die Radieschen folgen dieser Zubereitung. Das hat einen simplen Grund: Durch das Zerschlagen reißt das Gemüse förmlich auseinander. Dadurch nimmt es Aromen und Gewürze viel besser auf.

Im Fall der schnell eingelegten Radieschen handelt es sich bei besagten Aromaten um Dill, Essig, Chiliflocken, Salz und Zucker. Gib alles zusammenmit den Radieschen in ein großes Glas und schüttele das Ganze gut durch. Nach etwa 30 Minuten Marinierzeit kannst du bereits genießen. Sind die nicht lecker?

Schnell eingelegte Radieschen mit Dill Nele 3.95 ( 260 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (gibt es zum Beispiel online 🛒 1 Einmachglas mit Bügelverschluss Zutaten 1x 2x 3x 2 Bund Radieschen

1/2 Bund Dill

1 EL Salz

1 TL Zucker

2 EL Weißweinessig

1 TL Chiliflocken optional

1 TL gelbe Senfkörner optional Zubereitung Wasche und putze die Radieschen. Entferne den Blattansatz. Wasche auch den Dill und schüttele ihn trocken.

Schlage die Radieschen mit einem Nudelholz an und fülle sie in das Glas. Hacke den Dill und fülle ihn ebenfalls hinzu.

Gib alle Gewürze und Aromaten in das Glas, verschließe es und schüttele es gut durch.

Lass das Ganze 30 Minuten durchziehen.

