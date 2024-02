Ein ganzer Kuchen ist oft viel zu viel. Vor allem dann, wenn man nur einer Person eine Freude machen will. Also muss ein Rezept für einen kleinen Kuchen her, das am besten einfach nachzumachen, aber trotzdem außergewöhnlich ist. Damit können wir dienen: ein schneller Kuchen, gefüllt mit fluffiger Karamellcreme und fruchtiger Marmelade – was will man mehr?

Schneller Kuchen gefüllt mit Karamellcreme und Marmelade

Ein wahrhaft schneller Kuchen, für den keine außergewöhnlichen Zutaten benötigt werden, der einfach zuzubereiten ist, am Ende für einen Wow-Moment sorgt und dann auch noch gut schmeckt! All das vereint unser schneller Kuchen mit weicher Karamellcreme und fruchtiger Marmelade.

Und was für eine hervorragende Idee, sich einfach einen Kuchen für sich selbst zu backen. Wir lieben die Idee und finden: Man sollte sich viel öfter so etwas gönnen.