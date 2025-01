Dieses Frühstück für Naschkatzen ist richtig gesund

Lust auf etwas Süßes zum Frühstück? Dann lies jetzt weiter! Denn dieser Schoko-Chia-Pudding schmeckt nicht nur herrlich intensiv und cremig, sondern ist noch dazu gesund. Perfekt, wenn du gerade etwas mehr auf deine Gesundheit achten möchtest. Du brauchst nur wenige Zutaten und einen Mixer, und schon kann es losgehen!

So lecker und gesund ist Schoko-Chia-Pudding

Der Januar steht oftmals im Zeichen der gesunden Ernährung. Nach der Schlemmerei der Weihnachtstage gelüstet es vielen nach einer gesünderen Alternative, nun, wo die guten Vorsätze noch frisch und die Motivation groß sind. Diejenigen, die dennoch nicht auf eine kleine Nascherei verzichten möchten, sind oft auf der Suche nach Alternativen. Es kann schon mal schwierig werden, das Gesunde mit dem Süßen zu verbinden. Aber keine Sorge, dafür sind wir ja da. Wir versorgen dich mit leckeren Rezepten, bei denen du nicht den Eindruck bekommst, dass du gerade auf etwas verzichtest.

Schoko-Chia-Pudding erfüllt all diese Kriterien. Auch, wenn er wunderbar sämig und cremig ist und intensiv nach Schokolade schmeckt, ist er doch gesund und versorgt dich mit allerlei wichtigen Nährstoffen. Chiasamen gelten schon seit einiger Zeit als bahnbrechendes Superfood, was vor allem an ihrem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren liegt. Gleichzeitig enthalten sie Eiweiß und viele Ballaststoffe. Der Clou: Am besten kannst du diese Nährstoffe aufnehmen, wenn die Samen aufgebrochen sind. Entweder solltest du also gut auf den Kernen herumbeißen, oder du arbeitest etwas vor.

Das geht am besten mit einer Kaffee- oder Gewürzmühle 🛒. Gib die Chiasamen hinein und mixe sie kurz in Schüben durch. Dadurch zerbrechen sie und geben ihre guten Inhaltsstoffe frei. Gleichzeitig wird der Schoko-Chia-Pudding besonders sämig.

Neben den Kernen brauchst du außerdem Milch oder eine Alternative, Kakaopulver (am besten ungesüßten Backkakao) und ein Süßungsmittel deiner Wahl. Dafür gibt es keine feste Angabe, verwende so viel davon, wie es dir am besten schmeckt.

Mixe alles durch und stelle den Pudding über Nacht in den Kühlschrank, wo er andickt. Am Morgen musst du ihn nur noch mit frischem Obst garnieren, und dann darfst du schon genießen. Lecker!

Chiasamen kannst du auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen in denen Speiseplan einbauen. Probiere doch mal ein Chia-Brot oder bereite dir eine Erdbeer-Chia-Marmelade zu. Oder du bleibst beim Frühstück und probierst mal einen Kürbis-Chia-Pudding.

30 g Chiasamen

200 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1 1/2 EL Kakaopulver am besten Backkakao

1 Prise Salz

Ahornsirup oder anderes Süßungsmittel nach Geschmack

gehobelte Mandeln als Deko

Blaubeeren oder anderes Obst als Deko Zubereitung Gib die Chiasamen in eine Gewürzmühle und zerhäcksele sie sehr grob.

Vermische die Kerne in einer Schüssel mit Milch, Kakaopulver und einer Prise Salz und schmecke sie mit Ahornsirup oder einem anderen Süßungsmittel nach Geschmack ab.

Fülle die Masse in Gläschen und stelle sie mindestens 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank.

Garniere den fertigen Pudding mit Mandeln und Blaubeeren.

