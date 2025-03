Diese Schupfnudeln mit Spinatsoße sind perfekt zum Feierabend

Du kennst das doch auch: Du kommst spät von der Arbeit nach Hause, bist müde, der Magen knurrt, aber dir fehlt die Energie, um noch lange in der Küche zu stehen. Diese Schupfnudeln mit Spinatsoße sind perfekt in solchen Situationen und mein absolutes Go-To-Gericht für eine leckere, flotte und sattmachende Mahlzeit!

Schupfnudeln mit Spinatsoße sind im Handumdrehen zubereitet

Du benötigst nur eine Handvoll Zutaten und zauberst dir wirklich in kürzester Zeit diese herrlichen Schupfnudeln mit Spinatsoße. Ein weiterer Vorteil: Du bereitest alles in einer Pfanne zu. Dadurch gibt es neben dem Brett, auf dem du die wenigen Zutaten kleinschneiden musst, gibt es am Ende also kaum Geschirr, das abgespült werden muss. Dieses Rezept ist wirklich in allen Gesichtspunkten perfekt für alle, die eine schnelle Stärkung nach einem langen Tag brauchen.

Also ab in die Küche, ran ans Schneidebrett und koche dir diese köstlich-cremige Mahlzeit! Bereite zuerst alle Zutaten vor, die nur einen minimalen Arbeitsaufwand benötigen. Wasche den Spinat und die Tomaten und halbiere letztere.

Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beide fein. Schwitze sie kurz in einer Pfanne 🛒 an und brate die Tomatenhälften mit, bevor die Zwiebeln glasig werden. Währenddessen kannst du schon einmal alles für die Soße in einem hohen Gefäß zusammenrühren.

Lösche das Gemüse mit der Soße ab und lass sie ein wenig köcheln. Rühre den Frischkäse dazu, bis er sich gut mit dem Rest vermengt hat und gib am Ende die Schupfnudeln dazu, bis sie gleichmäßig erwärmt sind. Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr herrliche Schupfnudel-Rezepte. Probiere als Nächstes doch einmal Flammkuchen-Schupfnudeln mit Sauerkraut. Perfekt für den Frühlingsanfang ist diese Schupfnudelpfanne mit Zuckerschoten. Und wenn du eher eine Naschkatze bist, dann sind Schupfnudeln mit Apfelmus perfekt für dich.

Schupfnudeln mit Spinatsoße Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Blattspinat

250 g Cherrytomaten

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

100 ml Milch

50 ml Wasser

1 TL Speisestärke

etwas neutrales Pflanzenöl

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprika geräuchert

150 Frischkäse

500 g Schupfnudeln Zubereitung Wasche den Spinat gründlich und schleudere ihn trocken. Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehen. Hacke beides fein.

Verrühre in einem hohen Becher die Milch mit Wasser und Speisestärke.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebel und den Knoblauch an. Gib die Tomatenhälften dazu, bevor die Zwiebel glasig wird.

Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Paprika. Lass alles etwa 3 Minuten lang köcheln, reduziere die Hitze ein wenig und rühre den Frischkäse unter, bis er sich vollständig aufgelöst hat.

Gib nach und nach den Spinat dazu und lass ihn zerfallen. Rühre anschließend die Schupfnudeln unter, bis sie gleichmäßig erwärmt sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.