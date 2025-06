So lecker schmeckt schwarze Knoblauchbutter

Ist dir im Supermarkt in der Gemüseabteilung auch schon mal der schwarze Knoblauch aufgefallen? Ich frage mich immer, was man damit wohl anstellen kann. Dann fiel mir ein Rezept für eine Knoblauchbutter auf, die mit der schwarzen Variante zubereitet wurde. Die musste ich natürlich gleich ausprobieren. Wie schwarze Knoblauchbutter zu Hause gelingt und zu was sie schmeckt, verrate ich dir hier.

So machst du schwarze Knoblauchbutter

Ein BBQ ohne Knoblauchbutter? Beinahe genauso undenkbar wie die Weihnachtszeit ohne Plätzchen. Doch in diesem Jahr kommt uns keine herkömmliche Knoblauchbutter auf den Tisch, sondern eine in der Farbe Schwarz. Der Trick dahinter: schwarzer Knoblauch.

Das besondere an diesem Knoblauch ist, dass er über einen langen Zeitraum bei Temperaturen um die 70 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent fermentiert wird. Das macht ihn einerseits etwas teurer, verleiht ihm aber auch einen besonderen Geschmack.

Der Geschmack ist weniger intensiv als von frischen Knollen, denn durch die Fermentation sinkt der Anteil der Schwefelverbindungen und damit auch das typisch scharfe Aroma. Angst vor dem charakteristischen Knoblauch-Atem brauchst du daher nicht haben. Stattdessen punkten die schwarzen Knollen mit jeder Menge umami-Aromen. Herauszuschmecken sind Nuancen von Pflaume, Lakritz und Karamell.

Probiere die Butter doch mal auf geröstetem Brot oder verteile davon etwas unter die Haut eines Hähnchens, bevor du es im Ofen schmorst. Auch zu Ofengemüse passt die Knoblauchbutter perfekt, ebenso auf Pizza, zu Nudeln oder asiatischen Gerichten. Ein Highlight ist sie aber zu einem deftigen Steak vom Grill. Gib etwas davon in die Mitte des Fleischs und lass die Butter darauf langsam schmelzen, damit sich die Aromen gut verteilen können.

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Dass Knoblauch einige Vorteile für die Gesundheit bietet, ist bekannt und gilt auch für die schwarze Version. Die kann sogar noch ein bisschen mehr, denn durch die Fermentation entstehen Probiotika, die das Immunsystem unterstützen und die Darmgesundheit fördern. Besser verträglich soll schwarzer Knoblauch ebenfalls sein.

Nur ein Dip reicht dir nicht bei deiner nächsten Grillfeier? Dann bereite auch gleich eine klassische Kräuterbutter zu. Ebenso lecker: eine Knoblauch-Parmesan-Butter und eine Cowboy-Butter.

Schwarze Knoblauchbutter Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g weiche Butter

4 Zehen schwarzer Knoblauch online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL Zitronensaft

1/4 TL Salz Zubereitung Nimm die Butter aus dem Kühlschrank und lass sie weich werden.

Schäle die Zehen des schwarzen Knoblauchs und zerdrücke sie mit einer Gabel oder drücke sie durch eine Knoblauchpresse, sodass eine cremige Paste entsteht.

Gib die Butter in eine Schüssel und füge die Knoblauchpaste, Zitronensaft und Salz hinzu.

Vermische alles gründlich mit einem Löffel, bis eine cremige Masse entsteht.

Schmecke die fertige Butter noch einmal ab, fülle sie in ein verschließbares Glas und bewahre sie im Kühlschrank auf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.