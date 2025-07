Vielschichtig, sommerlich, köstlich: Kennst du schon Schwarzwälder Erdbeertorte?

Die Erdbeerzeit ist da und das wollen wir gehörig feiern! Am besten geht das natürlich mit süßem Gebäck jeglicher Art, das versteht sich von selbst. Erdbeerkuchen mit Vanillepudding ist toll, Erdbeer-Törtchen auch. Doch hast du schon mal von Schwarzwälder Erdbeertorte gehört? Diese besteht aus vielen schokoladigen Böden, die mit einer herrlichen Sahne-Erdbeer-Creme ergänzt werden. So wird jede Kuchentafel zum Fest!

Schwarzwälder Erdbeertorte: Genuss für alle Sinne

Versetze dich in die Situation einer nachmittäglichen Kuchentafel: Der Tisch im Garten ist gedeckt und die Sonne fällt in kleinen, glitzernden Flecken auf das hübsche Geschirr, das du aufgestellt hast. Der Kaffee steht schon da, dampfend und duftend. Jetzt fehlt nur noch der richtige Kuchen. Nur, was könnte an so einem Tag gut genug sein? Da haben wir etwas für dich: Schwarzwälder Erdbeertorte. Ja, du hast richtig gehört. Der Klassiker bekommt ein neues, sommerliches Gewand.

Wir alle kennen sicherlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Diese entstand um die 1920er Jahre in Deutschland und mauserte sich schnell zum beliebtesten Kuchen Deutschlands. Bis heute findet sich die vielschichtige Torte in klassischen Cafés und Teestuben. Sie besteht aus Schokoladenböden, die mit Kirschwasser getränkt und mit einer Kirsch-Sahnecreme aufgeschichtet werden. Klassisch wird die Torte mit Schokoraspeln und eingelegten Kirschen verziert.

Bei unserer Schwarzwälder Erdbeertorte verleihen wir dem Ganzen einen besonderes beerigen Anstrich: Wir ersetzen die Kirschen durch Erdbeeren. Sprich: Die Schokoladenböden und die Sahnecreme werden mit Erdbeerlikör aromatisiert, der fertige Kuchen mit Erdbeeren verziert. Die Zubereitung braucht zwar einen Moment, aber deine Geduld ist es auf jeden Fall wert.

Schwarzwälder Erdbeertorte ist leider kein Genuss für Kinder, da die Schokoböden mit Erdbeerlikör getränkt werden. Sitzen Kinder mit am Tisch, ersetze diesen einfach durch Erdbeersaft oder Sahne. Oder bereite einen zweiten Kuchen für die Kleinen zu – manchmal muss man auch erwachsen genießen dürfen!

Schwarzwälder Erdbeertorte Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (24 cm Durchmesser, z.B. hier 🛒 1 Springform

(24 cm Durchmesser, z.B. hier 🛒 1 Tortenring Zutaten 1x 2x 3x Für den Schokoladen-Biskuit: 5 Eier Größe M

150 g Zucker

1 Prise Salz

120 g Mehl

30 g Kakaopulver ungesüßt

1 TL Backpulver

6 EL Erdbeerlikör Für die Erdbeer-Sahne-Füllung: 300 g frische Erdbeeren

500 ml Schlagsahne

1 Pck. Sahnesteif

2 EL Puderzucker

2 EL Erdbeerlikör Für die Dekoration: 200 g Erdbeeren halbiert oder ganz

Schokoraspeln Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne für den Biskuit die Eier. Schlage die Eigelbe mit 100 g Zucker cremig auf. Schlage das Eiweiß mit dem restlichen Zucker und einer Prise Salz zu festem Schnee. Hebe ihn unter die Eigelbmasse.

Mische Mehl, Kakao und Backpulver und siebe es über die Eimasse. Hebe alles vorsichtig unter.

Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform und backe ihn ca. 25 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen! Danach vollständig auskühlen lassen.

Schneide den ausgekühlten Biskuit waagerecht in drei gleich dicke Böden.

Wasche und putze die Erdbeeren für die Füllung. Würfle sie fein.

Schlage die Sahne mit Sahnesteif und Puderzucker steif. Hebe die Erdbeerstücke und den Likör unter.

Lege den ersten Boden in einen Tortenring und beträufle ihn mit etwas Erdbeerlikör. Verteile ein Drittel der Erdbeer-Sahne-Creme darauf. Wiederhole das mit den anderen Böden, ende mit einer Cremeschicht.

Stelle die Torte mindestens 2 Stunden kalt, besser über Nacht.

Löse den Tortenring, bestreiche die Ränder bei Bedarf mit restlicher Sahne und verziere die Oberfläche und Kuchenseiten mit halbierten Erdbeeren und Schokoraspeln.

