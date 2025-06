Schwarzwälder-Kirsch-Muffins: ein Klassiker im neuen Look

Die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte ist nur in Deutschland eine bekannte Kuchenkreation. Von wegen! Die süße Torte, die aus Sahne, Schokoladenbiskuit, Kirschen und Kirschwasser besteht, ist auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Erst kürzlich widmete die New York Times dem Backwerk einen eigenen Artikel, in dem beschrieben wurde, das die Torte von Trinidad über Simbabwe bis hin nach Pakistan, jeweils mit eigenem Twist, ein fester Bestandteil der jeweiligen Landesküche ist.

Kleine Muffins statt großer Torte: Rezept für Schwarzwälder-Kirsch-Muffins

Hierzulande gilt die Torte allerdings eher als altmodisch. Wir verpassen dem Klassiker daher ein Makeover und servieren sie als verführerisch leckere Schwarzwälder-Kirsch-Muffins. Mach einfach mit und lass dir die Muffins im modernen Look schmecken.

Schwarzwälder-Kirsch-Muffins: Neuinterpretation eines Klassikers Unsere Schwarzwälder-Kirsch-Muffins haben sich die klassische gleichnamige Torte als Vorbild genommen und präsentieren sich im neuen Gewand.

Die Schwarzwälder-Kirsch-Muffins bestehen aus mehreren Komponenten. Die Basis ist ein fluffiger Schokoladenmuffin, der ausgehöhlt und anschließend mit einem süßen Kirschragout gefüllt wird. Obendrauf kommt eine cremige Sahnehaube, die noch in Schokolade getunkt wird. Optisch erinnern die Muffins so an kleine Zwerge.

Für die Zubereitung der Schwarzwälder-Kirsch-Muffins benötigst du Eier, Kakaopulver, eingelegte Kirschen aus dem Glas, Kirschmarmelade, Sahne und Zartbitterschokolade. Rühre zuerst den Teig für die Muffins an und backe sie. In der Zwischenzeit bereitest du die Füllung vor, indem du die eingelegten und zuvor gut abgetropften Kirschen mit der Marmelade mischst. Diese kommt später in die abgekühlten Muffins, in die du zuvor ein Loch mit einem kleinen Glas gestochen hast.

Krönung ist aber die Sahnehaube, die du mit einer Spritztüte auf die Muffins platzierst und anschließend noch kurz in flüssige Schokolade tunkst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

In der traditionellen Schwarzwälder Kirschtorte werden die verarbeiteten Kirschen in Kirschwasser getränkt. Für unsere Muffin-Variante haben wir den Alkohol aber weggelassen, damit alle in den Genuss des süßen Gebäcks kommen können.

Möchtest du weitere Kuchen-Klassiker ausprobieren? Bei Leckerschmecker findest du weitere Rezepte zum Beispiel für eine Pavlova mit Erdbeeren, eine süße Spaghetti-Torte mit Erdbeersoße oder eine russische Honigtorte.