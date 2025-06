Kindheitserinnerung pur: Schweden-Eisbecher

Manches Gericht versetzt einen sofort zurück in die Kindheit und sorgt auch heute noch für ein wohlig warmes Gefühl. Mir geht es so, wenn ich das Wort Schweden-Eisbecher lese. Sofort denke ich an die langen Sommertage in den Ferien, an denen es immer mindestens ein Eis für uns Kinder gab. Sei es im Café oder zu Hause, der Schweden-Eisbecher war oft dabei. Die Kombination aus Apfelmus, Vanilleeis, Sahne und Schokolade hat einfach allen geschmeckt. Der Schweden-Eisbecher ist bis heute ein Dauerbrenner, den ich gerne zubereite.

Schweden-Eisbecher aus der DDR



Auch wenn ich im Süden von Deutschland geboren und im Norden aufgewachsen bin, gab es in meiner Kindheit häufig das DDR-Dessert, das 1952 in Berlin-Pankow zum ersten Mal auf der Karte eines Eiscafés erwähnt worden sein soll.

Bis heute ist der Schweden-Eisbecher, oder auch Schweden-Becher, ein Klassiker unter den Eiskreationen, der in 10 Minuten blitzschnell zubereitet ist. Neben einem hochwertigen Vanilleeis brauchst du noch fruchtiges Apfelmus und etwas Schlagsahne. Schokoladensoße und Schokoladenraspeln verfeinern die Kreation.

Für deinen Schweden-Eisbecher gibst du zunächst das Apfelmus in Gläser oder Schalen. Besonders lecker wird das Dessert mit selbst gemachtem Apfelmus. Vielleicht hast du noch ein Glas in deinen Vorräten? Natürlich schmeckt es aber auch mit Kompott aus dem Glas. Dann gibst du je zwei Kugeln Eis in die Schalen. Obendrauf kommt dann die Sahne.

Keine Lust auf Fertigeis aus dem Supermarkt? Vanilleeis kannst du mit diesem Rezept auch ganz leicht ohne Eismaschine selber machen.

Für extra Geschmack, und wenn keine Kinder vom Eis naschen, kannst du nun zum Verfeinern einen Schuss Eierlikör auf das Eis geben. Gieße ebenfalls nach Belieben die Schokoladensoße darüber. Verziere deinen selbstgemachten Eisbecher noch mit Schokoladenraspeln und serviere ihn mit einer Eiswaffel und einem Klecks Apfelmus.

Selbst gemacht schmeckt doch immer am besten. Das gilt sowohl für einzelne Eissorten als auch für hausgemachte Eisbecher wie ein leckeres Pistazieneis oder die heiße Liebe, ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Isst du lieber Eis am Stiel? Dann probiere doch mal unser köstliches Aperol-Eis am Stiel.

Schweden-Eisbecher Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online, zum Beispiel hier 🛒 4 Eisschalen Zutaten 1x 2x 3x 8 EL Apfelmus

8 Kugeln Vanilleeis

100 ml Schlagsahne

100 g Schokoladensoße

4 TL geraspelte Schokolade

4 Eiswaffeln

160 ml Eierlikör optional Zubereitung Verteile das Apfelmus und je zwei Kugeln Vanilleeis auf vier Gläser.

Schlage die Sahne steif und verteile sie auf dem Apfelmus und dem Eis.

Garniere die Schweden-Eisbecher nach Belieben mit Schokoladensoße, geraspelter Schokolade, den Eiswaffeln und optional mit Eierlikör.

