Herzhaft, würzig, schwedisch: die perfekte Pfifferlings-Tarte

Ein Blick ins Supermarkt-Regal macht es schnell klar: Die Pfifferlingszeit hat begonnen. Endlich können wir die orangefarbenen Pilze wieder nach Herzenslust schlemmen und verarbeiten. So gern essen wir sie, dass wir gefühlt schon alle Rezepte ausprobiert haben, die die deutsche Küche zu bieten hat. Warum also nicht mal über den Tellerrand schauen? In Schweden bereitet man zur Saison Kantarellpaj zu, schwedische Pfifferlings-Tarte mit Bacon. Hier ist das Rezept.

Kantarellpaj: schwedische Pfifferlings-Tarte mit Bacon

Schweden ist bekannt für seine Wälder. Und in diesen wachsen so allerlei Schätze: Preiselbeeren zum Beispiel oder Wildheidelbeeren. Doch nicht nur süße Naschereien finden sich dort, sondern der König der Pilze (meine Meinung): der Pfifferling! Der schön gefärbte Wildpilz wächst am liebsten im Moos zwischen Nadelbäumen und beginnt ab jetzt, seine orangefarbenen Kappen durch den Waldboden zu schieben. Kaum hat er das getan, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein begeisterter Pilzsammler oder eine -sammlerin diese bereits abschneiden und den Pfifferling mit einem breiten Grinsen in ihren Sammelkorb legen.

Wieder zu Hause, sollten frische Waldpilze schnell zubereitet werden, denn sie sind nicht sonderlich lange haltbar. Eine leckere Möglichkeit, die in Schweden beliebt ist, ist ein Kantarellpaj, eine schwedische Pfifferlings-Tarte mit Bacon. Die kombiniert geschickt einen knusprigen Boden mit cremig-würziger Füllung, knusprigem Bacon und natürlich ordentlich aromatischen Pfifferlingen. Diese heißen auf Schwedisch übrigens kantareller, nur um den Namen der Tarte kurz herzuleiten.

Während die schwedische Pfifferlings-Tarte im Ofen backt und sich nach und nach der Duft in deiner Wohnung verteilt, kannst du gar nicht anders, als dich aufs Essen zu freuen. Denn einen Vorteil hat ein feuchter Sommer: Pilze freuen sich. Und wenn das bedeutet, dass es nun häufiger solche leckere Pfifferlingsgerichte gibt, dann ist das alles nur noch halb so wild.

Nicht nur als Tarte schmecken die kleinen Pilze gut. Bereite dir doch auch mal einen Nudelauflauf mit Pfifferlingen zu oderkoche eine schnelle Spätzle-Pfifferlings-Pfanne. Wenn es gern etwas mehr Fleisch sein darf, schmeckt dir bestimmt dieses Hähnchengeschnetzelte mit Pfifferlingen und Reis.

Kantarellpaj: schwedische Pfifferlings-Tarte mit Bacon Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien (ca. 28 cm Durchmesser, etwa hier 🛒 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Butter

300 g Mehl

1 Prise Salz

kaltes Wasser nach Bedarf Für die Füllung: 700 g Pfifferlinge

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g Bacon

2 EL Butter

3 Eier

250 ml Sahne

150 g geriebener Käse am besten Västerbottensost, alternativ Parmesan

Salz und Pfeffer Zubereitung Verknete für den Teig Butter, Mehl und Salz rasch zu einem krümeligen Teig. Füge so viel kaltes Wasser hinzu, bis der Teig zusammenhält. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und kühle ihn bis zum weiteren Gebrauch.

Putze die Pfifferlinge gründlich und schneide große Exemplare klein. Würfle Zwiebel und Knoblauch fein, schneide den Bacon in Streifen.

Brate den Bacon ohne Fett in einer Pfanne knusprig an. Nimm ihn heraus und gib die Butter in die Pfanne. Brate in der Fettmischung nun Zwiebeln und Knoblauch glasig. Füge die Pfifferlinge hinzu und brate sie, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Würze mit Salz und Pfeffer.

Verquirle Eier und Sahne, rühre den geriebenen Käse unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche aus, lege eine gefettete Tarteform damit aus und drücke ihn an den Rand. Stich den Boden mehrfach mit einer Gabel ein und verteile die Pilz-Bacon-Mischung gleichmäßig darauf. Gieße die Eier-Sahne-Masse darüber und backe die Tarte 30-40 Minuten, bis die Füllung gestockt und goldbraun ist.

