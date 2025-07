Geheimnis gelüftet: Darum schmecken Schwimmbad-Pommes so gut

Ein Besuch im Schwimmbad ohne sich dort am Kiosk eine Portion Pommes zu holen? Das ist in etwa so, als würde man eine Currywurst ohne Currysoße bestellen. Einfach undenkbar. Die sonnengelben, knusprig frittierten Kartoffelstäbchen stehen neben einem beherzten Sprung ins kühle Nass ganz weit oben auf der To-do-Liste bei einem Besuch im Freibad. Denn: Nirgendwo sonst schmecken Pommes frites so gut wie dort. Was aber ist so besonders an Freibad-Pommes? Wir lüften das Geheimnis.

Warum schmecken Pommes im Schwimmbad eigentlich so gut?

Aktuelle Temperaturen jenseits der 30 Grad bringen uns derzeit landauf und landab ganz schön an unsere Grenzen. Statt in der überhitzen Wohnung zu schwitzen, zieht es viele dann ins Schwimmbad. Hier kann man sich zwischendurch im Schwimmbecken abkühlen und wenn der Magen knurrt, holt man sich am Kiosk einfach eine Portion Pommes mit extra viel Pommes-Salz, Ketchup und Mayo. Die machen satt und glücklich und schmecken unfassbar lecker.

Warum das so ist, ist schnell erklärt. Ein Tag an der frischen Luft und im Wasser machen früher oder später einfach hungrig. Habe ich die Wahl zwischen einer mitgebrachten (vielleicht schon von der Sonne matschig gewordenen) Stulle oder knusprigen Pommes frites, muss wohl niemand lange überlegen. Kohlenhydrate machen schließlich satt und das Salz hilft dabei, den Elektrolythaushalt nach dem Schwitzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Zudem ist es die Kombination aus Kohlenhydraten, Fett und Zucker (im Ketchup), die dazu führt, dass man Pommes frites im Schwimmbad unwiderstehlich findet. Ein ähnliches Phänomen lässt sich übrigens auch bei Chips entdecken. Nur eine Handvoll davon zu essen ist schlicht unmöglich. Erst, wenn die Tüte leer ist, lässt der Appetit auf den salzig-fettigen Snack nach.

Und dann wäre da noch die Sache mit der Nostalgie. Wer schon in der Kindheit Pommes im Schwimmbad verputzt hat, der wird auch heute noch bei einer duftenden Portion frittierter Kartoffelstäbchen in Warp-Geschwindigkeit in diese Zeit zurück katapultiert. Wissenschaftliche Erklärungen für den Schwimmbad-Pommes-Mythos sind dies zwar nicht, aber logisch klingen sie trotzdem.

Du hast keine Zeit für einen Besuch im Freibad aber Appetit auf die leckeren Pommes frites? Mit unserem Rezept kannst du die klassischen Freibad-Pommes auch zu Hause nachmachen.

Übrigens, es sind nicht nur die Pommes frites, die zu einem Schwimmbadbesuch unbedingt dazu gehören. Wenn die Abkühlung im Becken irgendwann nicht mehr ausreicht, dann darf auch ein leckeres Eis am Stiel 🛒 nicht fehlen. Nach Nostalgie pur schmeckt da zum Beispiel ein Solero-Eis am Stiel, das du auch in der eigenen Küche problemlos zubereiten kannst. Und selbst wenn sie kein direkter Snack vom Freibad-Kiosk ist, eine Schwimmbadtorte ist ebenfalls einen Versuch wert.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.