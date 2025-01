So einfach machst du veganen Fleischersatz selbst

Vegan heißt Verzicht? Mitnichten! Gerade feiern wir den Veganuary, den veganen Januar. Perfekt, um fleißig Rezepte auszuprobieren, welche die vegane Ernährung auch dem skeptischsten Menschen schmackhaft machen. Dieses Rezept für Seitan ermöglicht es dir, Fleischersatz ganz einfach zu Hause herzustellen. Los geht’s!

Seitan selbst machen: So klappt’s

Seitan ist in den letzten Jahren als veganer Fleischersatz immer beliebter geworden. Dabei handelt es sich um reines Weizengluten, sprich das Klebereiweiß, das Teige aus Weizenmehl so elastisch macht. Extrahiert man dieses und trennt es von der Weizenstärke, ergibt das eine Masse, die in der Konsistenz Fleisch nicht unähnlich ist und sich vielseitig zubereiten lässt. Das Ersatzprodukt gibt es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt zu kaufen. Aber wusstest du, dass du Seitan selbst machen kannst?

Um Seitan selbst zu machen, brauchst du nur Weizenmehl, Wasser und Zeit. Verknete zunächst Mehl und Wasser in einer Küchenmaschine 🛒 zu einem Teig und lass diesen eine halbe Stunde ruhen, damit sich das Gluten entspannen kann. Dann heißt es: Teig in eine Schüssel geben und kneten, was das Zeug hält. Du musst die Stärke auswaschen, um das reine Eiweiß, das Gluten, zurückzuhalten. Wechsele das Wasser regelmäßig aus. Sobald es klar ist, heißt das, die Stärke ist ausgewaschen. Nun kannst du deinen Seitan weiterverarbeiten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Seitan ohne alles schmeckt im Grunde nach nichts und ist auch für den Rohverzehr nicht geeignet. Du musst ihn also eine ganze Weile kochen, damit er gar wird. Das ist die perfekte Möglichkeit, ihm etwas zusätzlichen Geschmack zu verleihen. Gemüsebrühe ist dafür eine gute Option. Willst du dem selbstgemachten Seitan einen besonders intensiven Geschmack verpassen, gib ein paar getrocknete Stein- oder Shiitakepilze in die Brühe. Sie tragen besonders viel umami-Geschmack in sich und machen dein Essen „lecker“.

Selbstgemachter Seitan lässt sich nach dem Kochen auf viele verschiedene Arten zubereiten. Du kannst ihn in Scheiben schneiden und wie Schnitzel anbraten. Oder du wickelst ihn um eine Füllung und machst daraus einen veganen Braten oder Rouladen. Er lässt sich auch gut schmoren und zu Eintöpfen kochen. Die Möglichkeiten sind schier endlos!

Du willst nicht nur vegane Fleischalternativen selbst machen, sondern auch andere Lebensmittel? Folge unserem einfachen Rezept, um Nussmilch selber zu machen. Oder gönne dir zum Frühstück ein Brot mit veganer Leberwurst. Und mit diesen Tricks wird dein veganes Risotto auch ohne Butter und Käse cremig.

Seitan selbst machen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Seitan: 1 kg Weizenmehl

700 ml Wasser Für den Kochsud: 1 l kräftige Gemüsebrühe

5 Shiitakepilze getrocknet Zubereitung Verknete das Mehl mit dem Wasser zu einem glatten Teig und lass diesen gut 30 Minuten ruhen.

Gib den Teig in eine große Schüssel mit etwas Wasser und beginne, ihn zu kneten. Wechsele das Wasser dabei aus, bis es klar bleibt. Das bedeutet, die Stärke ist ausgewaschen und du hast Seitan hergestellt.

Setze die Gemüsebrühe mit den Pilzen auf.

Teile den Seitan in mehrere Portionen, ziehe diese so weit auseinander wie möglich und knote sie zusammen.

Koche den Seitan 30 Minuten lang gar. Verarbeite ihn dann weiter. Notizen Tipp: Wenn du einen Braten oder Rouladen aus Seitan zubereiten willst, kannst du dir das vorher Garen sparen, dann ist die Masse formbarer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.