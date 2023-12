Beginne mit der Herstellung der Lebkuchenschicht. Erwärme dafür den Honig mit Zucker und Wasser in einem kleinen Topf so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Lass die Honigmasse dann abkühlen und fülle sie in eine Rührschüssel. Rühre Lebkuchengewürz und das Weizen- und Roggenmehl unter. Vermische das Eigelb mit dem Hirschhornsalz und füge auch das zum Teig hinzu. Zum Schluss kommt die Milch zusammen mit der Pottasche hinein.