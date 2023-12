Die festliche Jahreszeit rückt näher, und mit ihr kommt die Zeit der Behaglichkeit, der funkelnden Lichter und der köstlichen Leckereien in die eigenen vier Wände. Wenn du deine Liebsten in diesem Jahr mit einer besonderen Gaumenfreude überraschen möchtest, haben wir das perfekte Rezept für dich: gefüllte Weihnachtsplätzchen mit Blätterteig. Diese nicht nur optisch ansprechenden Leckerbissen auf dem Plätzchenteller sind zudem einfach zuzubereiten und schmecken herrlich.

Überraschend gefüllte Weihnachtsplätzchen

Selbst gebackene Plätzchen sind für viele das Highlight in der Vorweihnachtszeit, denn mit ihnen wird das Backen zum festlichen Vergnügen. Der Duft der leckeren Plätzchen steigert die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Zudem ist es eine schöne Beschäftigung gemeinsam mit deinen Kindern an nassen und dunklen Herbst- und Wintertagen.

Das folgende Plätzchen-Rezept bereitet pures Backvergnügen und am Ende ein tolles Ergebnis. Und das Beste ist: Es benötigt ist keine komplizierten Anweisungen und keine schwer zu findenden Zutaten. Du brauchst nur fertigen Blätterteig, Vanillepudding, Lebkuchen und etwas Zuckerguss. In der Weihnachtsbäckerei muss es nämlich nicht immer kompliziert zugehen. Damit sind sie perfekt für all jene, die auf der Suche nach einer schnellen, aber eindrucksvollen Leckerei sind.

Nicht nur Plätzchen sind zu Weihnachten beliebt. Auch andere Leckereien stehen an den Festtagen hoch im Kurs. Wie wäre es mit 3 Weihnachtssnacks, die deine Familie lieben wird? Oder probiere auch unsere fantastischen Ideen für hübsches Weihnachtsgebäck und unseren essbaren Adventskranz.

Was für eine pfiffige Idee für Plätzchen! Und wenn es noch schneller gehen soll, benutzt du einfach fertigen Vanillepudding. Diese gefüllten Weihnachtsplätzchen mit Blätterteig muss jeder mal ausprobiert haben!