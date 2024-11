Shepherd’s Pie mit Blumenkohl: herbstlicher Ofengenuss

Kennst du Shepherd’s Pie? Wenn nicht, hast du definitiv etwas verpasst. Der britische Auflauf besteht klassisch aus einer Schicht Hackfleisch und wird mit Kartoffelpüree überbacken. Wir verpassen dem herzhaften Lieblingsessen einen herbstlichen Kniff und ersetzen die Kartoffeln durch Blumenkohl. Sheperd’s Pie mit Blumenkohl ist geschmacklich ein absoluter Hit und eine gute Möglichkeit, auch den größten Gemüsemuffeln etwas Gesünderes auf den Teller zu zaubern.

Shepherd’s Pie mit Blumenkohl: Klassiker mal anders

Shepherd’s Pie hat seinen Ursprung auf den britischen Inseln, einige bestehen allerdings darauf, dass es sich um ein irisches Gericht handelt. Erstmals tauchte ein Rezept im Jahre 1877 auf, zu einer Zeit, wo das Geld knapp und die Lebensmittel teuer waren. Um so wenig wie möglich zu verschwenden, mussten neue Ideen her. Als Möglichkeit, Fleischreste zu verwerten, bot sich ein Auflauf an. Der Shepherd’s Pie ward geboren. Der Name rührt übrigens daher, dass klassisch Lammfleisch als Füllung benutzt wurde.

Vom Arme-Leute-Essen zum Superstar: Heute lieben wir deftige Ofengerichte und dieser Auflauf ist ganz weit vorne mit dabei. Aber auch Klassiker können sich anpassen und abgewandelt werden. Wir haben daher beschlossen, die Kartoffeln durch einen Kohl zu ersetzen, der gerade Saison hat und sich hervorragend zu Püree verarbeiten lässt. Shepherd’s Pie mit Blumenkohl hat uns überzeugt und wird in den jetzt kommenden kalten Monaten bestimmt häufiger auf unseren Tellern landen.

Die Zubereitung ist leicht und lässt sich ganz nach deinem Geschmack anpassen. Dieses Rezept ist auf eine fleischhaltige Füllung ausgelegt, aber das muss nicht sein. Ernährst du dich vegetarisch oder sogar vegan, kannst du die tierischen Produkte einfach durch pflanzliche ersetzen. Auch gut schmeckt ein Shepherd’s Pie mit Pilzfüllung anstelle des Hacks. Probiere es aus und denk dran: Die Grenzen liegen nur bei deiner eigenen Kreativität. Guten Appetit und viel Spaß beim Experimentieren!

Wie ausbaufähig ein Klassiker sein kann, zeigen unsere Rezeptideen für Shepherd’s Pie. Mach doch auch mal Shepherd’s Pie mit Linsen oder garniere deine Kreation mit einem Süßkartoffelpüree. Auch in der kleinen Variante als Shepherd’s Pie-Backkartoffeln schmeckt es super.