Erfrischender Salat für Grillabende: So machst du persischen Shirazi-Salat

Die Tage werden wärmer, der Frühsommer ist endlich da. Da zieht es viele in ihre Gärten, um zu grillen. Wem nicht so der Sinn nach schweren Kartoffel- und Nudelsalaten steht, wird Shirazi-Salat lieben. Dieser persische Gurken-Tomaten-Salat schmeckt frisch, leicht und aromatisch und ist noch dazu super einfach zubereitet. Hier ist das Rezept für den Klassiker.

Persischer Gurken-Tomaten-Salat: Rezept für Shirazi-Salat

Ich entstamme einer Familie, die zu so gut wie jedem Essen Salat zubereitet. Egal, ob es ein klassisches Abendbrot mit Stullen ist, Suppe oder ein Braten – etwas Salat muss immer sein. Meine Mutter hat einen Favoriten, den sie immer wieder mit großer Freude zubereitet: persischen Gurken-Tomaten-Salat, auch bekannt als Shirazi-Salat.

Shirazi-Salat eignet sich nicht nur als Beilage zum Abendessen, sondern macht sich auch perfekt als Salat zu einem Grillabend. Mit seiner Frische und Leichtigkeit ist er der perfekte Gegenpol zu Fleisch und Co., schweren Gerichten vom Grill.

Die Zutaten sind sehr einfach: Du brauchst, wie du vielleicht vermutet hast, Gurken und Tomaten, dazu aber noch rote Zwiebeln und Zitronensaft. Für etwas mehr Geschmack sorgen Olivenöl, Minze und Petersilie. Je nach Geschmack und Region fügen manche Menschen außerdem Granatapfelkerne hinzu. Beginne damit, deine Gurken zu entkernen und sie zu würfeln. Entkerne auch die Tomaten (verwende das Fruchtfleisch für etwas anderes, zum Beispiel eine Soße oder ein Dressing) und würfele sie zusammen mit der Zwiebel ebenfalls. Schneide die Kräuter fein.

Vermische alles in einer großen Schüssel und schmecke mit Zitronensaft ab – das klassische Rezept sieht Verjus vor, einen unreifen Traubensaft – und mische zudem Öl, Salz und Pfeffer unter. Mische alles gut durch, sodass richtig schön Saft austritt und serviere den Shirazi-Salat am besten kalt. So lecker!

Shirazi-Salat: persischer Gurken-Tomaten-Salat Nele 3.98 ( 119 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Gurken am besten kleine, persische Gurken

800 g Strauchtomaten

2 rote Zwiebeln

1/2 Bund Petersilie

1 EL getrocknete Minze

5 EL Olivenöl

4 EL Verjus gibt es hier online 🛒 , alternativ Ztronensaft

Salz Zubereitung Wasche dein Gemüse gründlich. Entkerne Gurken und Tomaten. Schäle die Zwiebeln.

Schneide alles in gleichmäßige Würfel, ganz nach Geschmack. Schneide auch die Petersilie fein.

Vermische das Gemüse mit den Kräutern, Olivenöl, Verjus oder Zitronensaft in einer Schüssel und schmecke mit Salz ab.

